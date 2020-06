Microsoft beerdigte den Windows Live Messenger. Yahoo schaltete den Instant Messenger ab. Doch sind diese einst beliebten Programme nur zwei von vielen. Seit den Urzeiten des Webs chatten Internet-User miteinander. Der früher gängige IRC (Internet Relay Chat) wird von vielen auch heute noch gerne genutzt und dementsprechend finden Sie in unserer Download-Galerie auch Vertreter dieses Chat-Klassikers. IRC ist textbasiert. Wer gerne ein Video-Bild von seinem Gegenüber vor sich hat, greift zu einem unserer Video-Chat-Programme. Neben Skype gibt es eine überraschend große Auswahl an kostenlosen Programmen. Sie können sich nicht entscheiden und sind leicht überfordert mit der großen Auswahl? Kein Problem - mit Multi-Messengern wie Pidgin bündeln Sie die meisten gängigen Chat-Programme in einem Tool. Den beliebten Messenger-Dienst WhatsApp kann man auch am Rechner nutzen. Dazu benötigen Sie allerdings trotzdem ein Smartphone, auf dem WhatsApp installiert und mit einer Telefonnummer verbunden ist.

Unter den Chat-Programmen gibt es aber auch einige Spezialisten, die sich beispielsweise an PC-Spieler richten. So hat die Spiele-Plattform Steam einen eigenen Chat integriert. Als Kommunikationsplattform erfreut sich besonders Discord großer Beliebtheit bei Gamern, dass neben Gruppen-Voice-Chats eine Art Community bietet, über die sich Mitspieler finden lassen.

(PC-Welt)