Fast alle Monitore und die meisten Inhalte, die auf ihnen angezeigt werden, sind für die horizontale oder "Querformat"-Ausrichtung gedacht. Wenn Sie aber einen Monitor als zweiten Bildschirm verwenden wollen oder mit Fotos oder Videos im Hochformat arbeiten, ist eine vertikale Ausrichtung sinnvoller. Die Fähigkeit eines Bildschirms, sich in eine vertikale Ausrichtung zu drehen (Pivot-Funktion), ist jedoch nur eine von vielen Optionen. Deshalb lohnt es sich, die besten vertikalen Monitore zu kennen, die wir hier vorstellen. Das hilft Ihnen dabei, einen rundum soliden Monitor für Ihre Zwecke zu finden.

Wenn Sie mehr über die Auswahl eines vertikalen Monitors erfahren möchten, dann finden Sie unter unseren Empfehlungen eine Zusammenfassung der wichtigsten Spezifikationen und Funktionen.

LG DualUp 28MQ780-B. Die Empfehlung der Redaktion

Pro einzigartiges Seitenverhältnis ist nützlich für die Foto- und Videobearbeitung

eignet sich hervorragend als Zweitmonitor

vielseitig verstellbarer Ständer

lebendige, genaue Farben Kontra Schwierig in einem kleinen Home Office unterzubringen

USB-C-Anschluss bietet begrenzte Downstream-Konnektivität

bei manchen Inhalten kann es an Immersion mangeln

Wenn es um vertikale Monitore geht, gibt es den LG DualUp 28MQ780-B und dann gibt es alles andere. Die Dominanz dieses Monitors ist auf sein einzigartiges 16:18-Seitenverhältnis zurückzuführen, das um 90 Grad gedreht werden kann, um ein Seitenverhältnis von 18:16 zu erhalten. In dieser Ausrichtung ist der Monitor ungefähr so hoch wie ein 24-Zoll-Monitor in vertikaler Ausrichtung, aber viel breiter.

Sie können 3:2- oder 9:16-Inhalte in einem Foto- oder Videobearbeitungsprogramm in voller Höhe ansehen und haben auf beiden Seiten noch Platz für die Werkzeuge des Programms. Der Bildschirm eignet sich auch hervorragend für die Bearbeitung großer, komplexer Dokumente, wie Zeitschriftenlayouts oder PDF-Dateien.

Der LG DualUp 28MQ780-B schneidet auch in anderen Bereichen gut ab. Er ist hell, farbecht und hat eine große Farbskala. Die Anschlussmöglichkeiten sind solide und umfassen einen USB-C-Anschluss mit DisplayPort Alternate Mode und bis zu 90 Watt Power Delivery zum Aufladen eines angeschlossenen Geräts. Im Lieferumfang ist außerdem ein verstellbarer Monitorarm enthalten, der sich perfekt für die Aufstellung des Monitors neben einem anderen Bildschirm eignet.

Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 799,99 Euro und im Angebot für rund 620 Euro ist dieser Monitor nicht günstig. Ab er immer noch günstig genug, um die meisten High-End-Alternativen irrelevant zu machen. Der einzige nennenswerte Nachteil ist seine Auflösung, die mit 2.560 x 2.880 nicht ganz an 4K herankommt.

Dell U3223QE: Bester vertikaler 4K-Monitor

Pro IPS Black-Panel hält, was es verspricht

akkurate Farben mit großem Farbraum

hohe Helligkeit in SDR

USB-C-Hub mit einer Leistung von 90 Watt Kontra die Ränder des Displays sind heller

die HDR-Leistung enttäuscht

nur ein 60Hz-Panel

Der Dell U3223QE ist ein großartiger Monitor. Er wird mit einem vielseitigen, ergonomischen Standfuß geliefert, der sich für die vertikale Nutzung um 90 Grad drehen lässt, was bei einem 32-Zoll-Monitor selten ist. Die Bildqualität hebt den Dell U3223QE von anderen Monitoren ab. Er hat ein 4K IPS Black-Panel mit einem Kontrastverhältnis, das etwa doppelt so hoch ist wie bei älteren IPS-Panels. Das sorgt für ein satteres, tieferes und realistischeres Bild. Der U3223QE hat außerdem eine extrem genaue Farbwiedergabe, einen sehr großen Farbraum und eine hohe maximale Helligkeit.

Der Monitor verfügt über eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter ein USB-C-Anschluss mit DisplayPort Alternate Mode und bis zu 90 Watt Power Delivery. Der USB-C-Anschluss ist mit fünf weiteren USB-A-Anschlüssen, Ethernet und DisplayPort-Out verbunden, was einen USB-C-Hub oder eine Dockingstation überflüssig macht.

Dell bietet eine kleinere Version dieses Monitors an, den Dell U2723QE, der die gleichen Funktionen in einem kleineren Gehäuse bietet. Er kostet ein paar hundert Euro weniger als sein größeres Geschwistermodell, hat aber ebenfalls einen Standfuß, mit dem der Monitor in die vertikale Ausrichtung gedreht werden kann.

NZXT Canvas 27Q: Bester vertikaler Budget-Monitor

Pro attraktives und robustes Design

vier Videoeingänge einschließlich USB-C

großartige Farbleistung

hohe Bewegungsschärfe bei 144Hz und 165Hz Kontra eingeschränkte Einstellung der Bildqualität

Lautsprecher nicht enthalten der

HDR-Modus ist unzureichend

Der Canvas 27Q von NZXT ist ein großartiger Budget-Monitor mit einem ungewöhnlichen Knick, der ihn ideal für die vertikale Nutzung macht: Der Ständer, der sich für den vertikalen Einsatz drehen lässt, kostet 40 US-Dollar. NZXT verkauft auch einen Monitorarm für 100 US-Dollar.

Warum ist das ein Pluspunkt? Vertikale Monitore werden oft in weniger gängigen Situationen und Räumen verwendet, daher ist es wahrscheinlich, dass Sie den Ständer durch einen Monitorarm ersetzen möchtest. Daher ist der mitgelieferte Ständer ein Leergewicht. Aber wenn Sie den optionalen Ständer möchtest, ist das auch in Ordnung. Der Ständer von NZXT ist schlank, stabil und kann für den vertikalen Einsatz gedreht werden.

So oder so, der Canvas 27Q ist ein hervorragender Monitor. Er bietet eine Auflösung von 1440p, eine außergewöhnliche Farbgenauigkeit, eine große Farbskala und eine hohe maximale Helligkeit. Die Gesamtbildqualität des Monitors ist nicht weit vom Dell U3223QE entfernt und kann mit dem LG DualUp 28MQ780-B mithalten. Der Canvas 27Q unterstützt außerdem eine verbesserte Bildwiederholfrequenz von bis zu 165 Hz.

Der Verkauf des Displays ohne Standfuß hilft NZXT, einen wettbewerbsfähigen Preis zu erzielen. Der Canvas 27Q hat einen UVP von 319,99 US-Dollar, wird aber häufig für nur 249,99 US-Dollar verkauft. Dieser Monitor ist sogar so günstig, dass er andere 27-Zoll-Monitore mit 1440p von der Betrachtung ausschließt. Wenn Sie vertikal arbeiten wollen und kein 4K benötigeb, ist dies Ihre beste Wahl.