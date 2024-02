Das Neugeschäft im Mobilfunk und im Festnetz lief für Fachhändler der Deutschen Telekom 2023 sehr gut. Die Zahl der neuen Privatkunden konnte der Netzbetreibe um 33 Prozent erhöhen, im Geschäftskundenumfeld gab es im Channel immerhin noch eine Absatzsteigerung von 23 Prozent. Auch die Weiterempfehlungsquote von Telekomkunden hat sich im Laufe des Vorjahres erhöht. Der hierzu erhobene Net Promoter Score (NPS) im Handel stieg von 68 auf 71 Punkte an. "Für unsere Händler zahlt sich das in barer Münze aus", sagte Georg Schmitz-Axe, Leiter Telekom Partner bei der Telekom.

Und er nannte auch konkrete Zahlen: Die Höhe der an Händler ausgezahlten Boni für das Erreichen der Jahresziele hat sich 2023 um fünf Prozent gegenüber dem schon sehr guten Jahr 2022 erhöht. 485 der von der Deutschen Telekom betreuten 900 Standorte haben mindestens eines von drei möglichen Zielen (Glasfaser, Mobilfunk, TV/Magenta) erreicht.

Fußball-EM und Wegfall des Nebenkostenprivileg als Umsatztreiber für MagentaTV

Bei MagentaTV sieht Schmitz-Axe besonders viel Wachstumspotential im laufenden Jahr 2024: "Zehn Millionen Kunden in unserem Breitbandnetz haben noch kein MagentaTV". Und weil am 1. Juli 2024 das sogenannte Nebenkostenprivileg fällt, sodass Vermieter die Kosten für Telefon, Internet und Fernsehen nicht mehr über die Mietnebenkosten abrechnen können, könnten viele Mieter zu MagentaTV wechseln. Außerdem findet vom 14. Juni bis zum 14. Juli die Fußballeuropameisterschaft in Deutschland statt - nur bei MagentaTV gibt es alle Spiele zu sehen - in UHD-Qualität. Bereits in den ersten sechs Wochen 2024 stieg die Zahl der MangetaTV-Neukunden gegenüber dem Vergleichszeitraum 2023 um 33 Prozent.

Im Bereich Glasfaser wird es laut Schmitz-Axe viele Upgrades geben, denn der Bandbreitenhunger steigt unaufhörlich. Und noch im Frühjahr 2024 soll für Geschäftskunden ein "attraktives Angebot" kommen.

Qualifizierung der Fachhändler

Im vergangenen Jahr hat die Deutsche Telekom 2.000 sogenannte Sales Coachings bei den Fachhändler vor Ort durchgeführt. Jeweils einen Tag lang wurde dabei das "richtige" Kundengespräch mit den Verkäufern geübt, Führungskräfte bekamen handfeste Tipps zur Mitarbeitermotivation. 2024 möchte die Telekom 3.000 dieser Sales Coachings durchführen.

Neu im Schulungsprogramm für Partner ist das "Magenta Garage"-Angebot. An 14 Standorten in Deutschland bekommen Verkäufer theoretisches und praktisches Wissen über den Aufbau des Festnetzes und zur Glasfaser vermittelt. Ganz konkret wird dabei zum Beispiel beim Glasfaseranschluss das Anbringen einer Netzabschlussdose geübt. Gleichzeitig soll dabei auch die Bindung der Telekomtechniker an die Verkäufer der Fachhändler gestärkt werden. Für Schmitz-Axe gehören sie alle zur Telekom Familie.

