Die Dynabook Europe GmbH mit Niederlassung in Neuss stellt ein Update ihrer Assisted-Reality (AR)-Lösung DynaEdge DE200 vor. Dabei handelt es sich um einen leistungsstarken, mobilen Pro Edge Computer, der mit Windows 10 sowie Windows 11 läuft und zum Anschluss der Datenbrille AR100 dient.

Die AR-Lösung vereinfacht Diagnose- und Reparaturszenarien, Informationsaustausch, Zusammenarbeit, Informationserfassung und Datenverarbeitung. Durch die neue 4G LTE-Funktion, Intel Core Prozessoren der 11. Generation und Edge AI werden Mobilität und die Einhaltung von Unternehmensrichtlinien weiter verbessert.

Die Neuerungen im Überblick

Nun können Mitarbeiter an jedem Ort mit 4G-Signal vernetzt werden unabhängig von einem Telefon oder eines WiFi-Signals. Die intelligente Bildverarbeitung der Edge AI Engine verbessert Kamerabilder durch Bildstabilisierung, Helligkeitsausgleich und Objektverfolgung. Die Verarbeitung des Videostreams kann nun abgeschlossen werden, bevor der Empfänger das Bildmaterial erhält. Weiterhin kann die KI-Engine das Kamerabild als virtuelle Kamera fungieren und die Edge AI in eigene Softwarelösungen integriert werden.

Ebenfalls verbessert wurde beim DE200 die Akkulaufzeit, die nun bis zu 6,5 Stunden beträgt und bei Bedarf über den USB-C-Anschluss mit einer optionalen Powerbank verlängert werden kann. Die Leistung wurde durch Intel Core Prozessoren der 11. Generation gesteigert und bieten bestmögliche Performance.

Mehr Flexibilität und höhere Sicherheit

In Sachen Sicherheit werden bei der DynaEdge DE200 mit Windows 10/11 Pro die End-Point-Security mit Active Directory erhöht. In Verbindung mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung mit PIN und Fingerabdruck schützt das Gerät die Daten der Nutzer. Mit der geräteinternen Datenklassifizierung lässt sich nun auf Wunsch vieler Branchen die Art und Weise festgelegen, wie Daten weitergegeben werden.

"In den letzten 20 Monaten haben sich mobile Edge-Computing- und Smart-Glasses-Lösungen in vielen Branchen etabliert", sagt Damian Jaume, Präsident der Dynabook Europe GmbH. "Unsere jüngsten Untersuchungen haben ergeben, dass 63 Prozent der IT-Entscheider planen, in den nächsten drei Jahren Smart Glasses in ihrem Unternehmen einzusetzen. Das deutet darauf hin, dass die Verbreitung der Technologie weiter zunehmen wird. Arbeitstrends entwickeln sich rasant und die Anforderungen wandeln sich laufend. Unsere neueste DynaEdge AR-Lösung zeigt, dass wir verstehen, was unsere Kunden für die hybride Arbeitswelt benötigen."

Für die neue DynaEdge AR-Lösung steht umfangreiches Zubehör zur Verfügung. Darunter verschiedene Tragetaschen, Schultergurte und Holster für den DynaEdge DE200 sowie unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten für die unverändert gebliebene AR100-Datenbrille.

Mehr Informationen zum DynaEdge DE200 finden interessierte Reseller unter diesem Link bei Dynabook. Dort sind auch die verschiedenen Versionen mit i3, i5 und i7-CPU sowie jeweils mit oder ohne 4G-LTE aufgeführt.