Im Alter von 62 Jahren verunglückte Vince Steckler, der langjährige CEO von Avast, bei einem Autounfall. Steckler kam 2009 von Symantec, wo er als Senior Vice President of Worldwide Consumer Sales für den weltweiten Multi-Channel-Umsatz im Consumer-Bereich verantwortlich war, als CEO zu der tschechischen Firma, die er anschließend über ein Jahrzehnt lang ausgesprochen erfolgreich leitete.

"Er war Architekt des schnellen Wachstums von Avast, was er auch durch strategische Akquisitionen vorantrieb, inklusive der 1,3 Milliarden-Dollar-Übernahme des Mitbewerbers AVG Technologies", teilt Avast mit. "Unter seiner Leitung wuchs Avast von einem Unternehmen mit unter 20 Millionen Dollar auf über 800 Millionen Dollar Umsatz. 2018 brachte er das Unternehmen an die Londoner Börse. Die vielen Avast-Mitarbeiter, die mit ihm über die Jahre hinweg gearbeitet haben, werden ihn vermissen und im Gedächtnis behalten."

Steckler verließ Avast 2019 und übergab die Leitung des Unternehmens an Ondrej Vlcek. "Die Nachricht von Vinces plötzlichem Tod ist niederschmetternd und es lässt sich nicht in Worten ausdrücken, was sein Verlust für uns alle bei Avast bedeutet", erklärt Vlcek. "Vince war ein Vorbild, der sein Wissen aus einer langen Karriere in der Technologie- und Cybersicherheitsbranche teilte und immer das beste von sich selbst und anderen herausforderte, gekoppelt mit einem einzigartigen Sinn für Humor. Er war eine starke Führungskraft, ein Mentor und ein Freund. Unser herzliches Beileid geht an seine Frau und seine Kinder in dieser schwierigen Zeit. Wir werden ihn nie vergessen."

Nach seiner Zeit bei Avast engagierte sich Steckler über seine wohltätige Stiftung, die er und seine Frau gründeten, unter anderem für die Magical Bridge Foundation, eine Initiative, integrative Spielplätze baut und pflegt, sowie das Steckler Center for Responsible, Ethical, and Accessible Technology seiner Alma Mater, der University of California in Irvine.

"Ich bin zutiefst betrübt über den Tod von Vince", sagt John Schwarz, Vorstandsvorsitzender von Avast. "Vince war eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die ihre Arbeit mit Leidenschaft verfolgte und in ihrer Karriere außergewöhnliche Erfolge erzielte. Er war eine herausragende Führungspersönlichkeit innerhalb der Cybersicherheitsbranche. Wie er Avast geprägt hat, beeinflusst das Unternehmen weiterhin - heute und auch in Zukunft. Vince war auch für mich ein geschätzter Kollege und Freund. Wir haben über viele Jahre eng zusammengearbeitet. Meine Gedanken sind bei seiner Familie."

Die ChannelPartner-Redaktion, insbesondere die Kollegen, die Vince Steckler bei Veranstaltungen in Deutschland, unter anderem auf der it-sa, treffen und kennenlernen durften, werden ihn als ausgesprochen sympathischen, kompetenten, offenen und freundlichen Menschen in Erinnerung behalten, der sich auch in einer hektischen Branche und trotz beeindruckender Erfolge Menschlichkeit und Natürlichkeit bewahrt hat. Seiner Familie gilt unser herzliches Beileid.