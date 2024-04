Eizos neuer HDR-Referenzmonitor behält mit seiner Helligkeit bis zu 1.000 Nits, dem maximalen Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 und der DCI-4K-Auflösung von 4.096 x 2.160 Pixel die Anzeigeeigenschaften und die extreme Präzision seiner Vorgänger bei. Zusätzliche neue Features und Funktionen des 31-Zöllers sollen den ColorEdge Prominence CG1 zum ultimativen Referenzmonitor für das finale Mastering und Color-Grading sowie die Live-Produktion von HLG-(Hybrid Log-Gamma) oder PQ-(Perceptual Quantization) HDR-Inhalten in der Film- und Broadcastindustrie machen, verspricht Eizo.

Für professionelle Produktionen

Der ColorEdge Prominence CG1 unterstützt den SMPTE ST 2110-Standard für IP-basierte Produktionsumgebungen und hat eine erweiterte HDMI-Schnittstelle. Damit ist er der erste ColorEdge-Monitor, der die Fixed Rate Link (FRL)-Technologie der neuesten HDMI-Spezifikation unterstützt, die es beispielsweise ermöglicht, unkomprimierte 12-Bit 4K-Filmdaten zu übertragen.

Durch den integrierten Kalibrierungssensor in Kombination mit der Farbmanagement-Software ColorNavigator können Qualitätskontrollen, Einstellungen oder die Re-Kalibrierung schnell, einfach und verlustfrei durch die Anwender selbst vorgenommen oder sogar automatisiert werden. So lassen sich ohne weitere Hilfsmittel mehrere Farbmanagement-Einstellungen für unterschiedliche Projekte parallel einrichten und kalibrieren. Die regelmäßige Re-Kalibrierung gewährleistet die dauerhafte, präzise Bilddarstellung des Monitors.

Preis und Verfügbarkeit

Eizo zeigt den ColorEdge Prominence CG1 zum ersten Mal vom 14. bis 17. April 2024 auf der NAB (National Association of Broadcasters) Show 2024 in Las Vegas am Stand SL8105. Der ColorEdge Prominence CG1 wird voraussichtlich ab Ende 2024 ausgeliefert. Die genaue Verfügbarkeit kann je nach Land oder Region variieren. Ein Preis wurde noch nicht genannt, der Vorgänger CG3146 hatte eine unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer von 33.320 Euro und fünf Jahre Garantie.