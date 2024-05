Das bisher ungebremste Wachstum des Cloud-basierten Distributors Pax8 hat offensichtlich eine Delle bekommen. So hat das Unternehmen angekündigt, weltweit rund fünf Prozent der Mitarbeiter entlassen zu wollen.

Nach Medienberichten hatte sich CEO John Street in einer internen Mail an die Belegschaft gewandt. Demnach gebe es "eine Reihe von Gründen" für die Entlassungen. So habe die IT-Branche nach starkem Wachstum in den Jahren 2019 bis 2022 nun zu einem "kosteneffizienten Modell" gewandelt. Wie viele andere Unternehmen auch, habe man nach der Pandemie die Bedeutung dieses Wandels von hohem Wachstum um jeden Preis hin zu einem präzisen, kosteneffizienten Wachstumsansatz unterschätzt.

Zudem räumt der Pax8-CEO ein, dass man auf Führungsebene nicht immer klare Prioritäten für den effektivsten Wachstumskurs gesetzt. "Wir hatten zu viele Initiativen, die unsere Bemühungen zeitweise verwässerten und zu Verwirrung bei unseren Teams und zu ineffizienten Ausgaben führten", heißt es in der Mail. Dazu kamen noch negative Rahmenbedingungen wie Konflikte, Wahlen und hohe Zinssätze. "Um es klar zu sagen: Das ist nicht das Ergebnis, das sich irgendjemand von uns in der Führung gewünscht hat", schreibt der CEO.

Keine Entlassungen in Europa

ChannelPartner hat bei Pax8 nachgefragt, ob auch hierzulande Stellen wegfallen sollen. "Pax8 musste kürzlich die schwierige Entscheidung treffen, seine Belegschaft zu reduzieren. Dieser Schritt betrifft vor allem Nordamerika und weniger fünf Prozent unserer weltweiten Belegschaft. Arbeitsplätze im EMEA-Geschäft sind nicht betroffen", heißt es in einem Statement von John Trent, Senior Director of External Communications bei Pax8.

Es falle schwer von geschätzten Teamkollegen Abschied nehmen zu müssen. Aber diese Maßnahmen seien notwendig, damit Abläufe optimiert, die Ausrichtung von Pax8 verbessert und das Unternehmen für einen langfristigen Erfolg positioniert werden kann. "Wir schätzen unsere Mitarbeitenden sehr und stellen den Betroffenen Ressourcen zur Verfügung, die sie dabei unterstützen, weiterhin beruflich erfolgreich zu bleiben", betont Trent.

Befürchtungen, dass eine verringerte Mannschaftsstärke sich negativ auf die Performance der Pax8-Plattform auswirken könnte, will Trent nicht teilen: "Unseren Partnern und Anbietern werden wir auch weiterhin ein außergewöhnliches Marktplatzerlebnis bieten und dabei unterstützen, ihr Wachstum zu fördern", bekräftigt der Pax8-Manager.

