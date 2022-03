"Wissen, Trends, Hintergründe" - unter diesem Motto lud ElectronicPartner vom 18. Februar bis 4. März 2022 erneut zur virtuellen Jahresveranstaltung ein. "Die hohen Teilnehmerzahlen bei den Workshops und das große Ordervolumen zeigen, dass unser Konzept funktioniert", freut sich Friedrich Sobol, Vorstand ElectronicPartner. So seien zahlreiche Hersteller innerhalb der hauseigenen B2B-Plattform Infonet mit digitalen Messeständen präsent gewesen und hätten fünfzehn Tage lang für eine abwechslungsreiche Mischung aus aktuellen Produkthighlights, Messeangeboten und Hersteller-Workshops gesorgt. "Kompakt und prägnant gab es auf jedem virtuellen Stand die wichtigsten Key-Facts zu allen Neuheiten, oft mit lebendigen Bewegtbildern untermauert", so Sobol.

Ein umfassender Messekatalog mit allen Angeboten gab den Mitgliedern bereits vor der Veranstaltung die Möglichkeit, ihre Einkäufe zu planen, damit mehr Zeit für den Besuch der digitalen Plattform und die Teilnahme an Webinaren blieb. Die Nachfrage bei den Workshops, egal ob Warenschulungen oder Präsentation der Produktneuheiten, war besonders hoch. Die Messebesucher hatten sich schon im Vorfeld zahlreich zu den Terminen angemeldet, hinzu kamen viele Kurzentschlossene, die sich spontan einwählten. Unternehmer oder Mitarbeiter, die aufgrund ihres Tagesgeschäfts einzelne Termine verpasst haben, konnten vom On-Demand-Programm profitieren.

Physischer EP-Kongress folgt Ende April

Mit der virtuellen Jahresveranstaltung ist ElectronicPartner in sein neues Event-Konzept für das Jahr 2022 gestartet. Die Messe hat einen klaren Fokus auf Ware sowie attraktive Angebote gelegt, damit sich alle Mitglieder frühzeitig bevorraten konnten und optimal auf die kommenden Monate vorbereitet sind. Als nächstes folgt der ElectronicPartner Kongress am 29. und 30. April in Düsseldorf, der sich vor allem an die EP:Markenhändler und Medimax Franchisepartner richtet. Ein umfassendes Programm aus Workshops, Vorträgen, Ausstellungen und Abendveranstaltung garantiert über anderthalb Tage zahlreiche attraktive Möglichkeiten für Wissenstransfer, regen Austausch und Networking. "Wir haben in den vergangenen zwei Jahren gesehen, dass wir virtuell viel umsetzen können und eine große Anzahl an Mitgliedern erreichen. Aber uns ist ebenso bewusst geworden, dass gerade in herausfordernden Umbruchzeiten intensiver, persönlicher Austausch unersetzbar wichtig ist. Dafür wollen wir mit unserem Kongress eine Plattform schaffen. Und ich freue mich schon jetzt auf dieses Wiedersehen", sagt Sobol.

Den physischen Wissenstransfer will die Verbundgruppe auch im Rahmen verschiedener Regionaltagungen im Laufe des Jahres gezielt fortsetzen. Abgerundet wird der Veranstaltungskalender von ElectronicPartner durch das Branchenhighlight Anfang September: die IFA in Berlin. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr endlich wieder unsere Mitglieder im Palais unterm Funkturm begrüßen können und eine tolle Internationale Funkschau erleben", ist Friedrich Sobol überzeugt.