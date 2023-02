Die Verbundgruppe ElectronicPartner (EP) verspricht ihren Mitgliedern ein spannendes Veranstaltungsjahr. In den kommenden Monaten erwartet die angeschlossenen Fachhändler und Fachmarktbetreiber ein Mix aus Wissenstransfer, Produkthighlights und Netzwerken. Los geht es Mitte Februar mit der virtuellen Messe, gefolgt vom ElectronicPartner Kongress Ende März.

"Mit unserem Programm holen wir alle Unternehmerinnen und Unternehmer ab und geben ihnen von aktuellen Neuheiten und Trendprodukten bis zum Marketingkonzept alles an die Hand, was sie brauchen, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: erfolgreich handeln", erklärt ElectronicPartner Vorstand Friedrich Sobol.

Virtuelle Warenmesse, physischer Kongress

Das erste große Event steht schon vor der Tür: Damit sich die Fachhändler zu Jahresbeginn mit den wichtigsten Produkten bevorraten und über Innovationen bequem virtuell informieren können, erwartet sie vom 17. Februar bis zum 3. März die bewährte virtuelle Warenmesse. Zahlreiche Hersteller werden innerhalb der hauseigenen B2B-Plattform INFONET mit digitalen Messeständen präsent sein und sorgen fünfzehn Tage lang für eine abwechslungsreiche Mischung aus aktuellen Produkthighlights, Messeangeboten und Hersteller-Workshops. Kompakt und prägnant gibt es auf jedem virtuellen Stand die wichtigsten Key-Facts zu allen Neuheiten, oft mit lebendigen Bewegtbildern untermauert. Ein umfassender Messekatalog mit allen Angeboten gibt den Mitgliedern zudem bereits vor der Veranstaltung die Möglichkeit, ihre Einkäufe zu planen, damit mehr Zeit für den Besuch der digitalen Plattform und die Teilnahme an Webinaren bleibt.

Kurz darauf, am 24. und 25. März, findet der diesjährige ElectronicPartner Kongress im Crowne Plaza Hotel Neuss statt. Dieser richtet sich vor allem an die EP:Markenhändler und MEDIMAX Franchisepartner. "Die Erstausgabe war bereits ein voller Erfolg - daran knüpfen wir an und verbessern unser Konzept noch weiter", berichtet Friedrich Sobol. Fachhändler und Franchisepartner treffen Industrievertreter und verschiedene Teams der Zentrale zum Wissensaustausch in Workshops sowie an kompakten Messeständen. Das Programm läuft über zwei ganze Tage und am Samstagabend rundet die große Abendveranstaltung das Event ab. "Wir freuen uns schon jetzt auf den persönlichen Austausch", erklärt Friedrich Sobol abschließend.