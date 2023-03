Networking, Wissenstransfer und Produkte live erleben - das erwartete die EP:Mitglieder und Medimax Franchisepartner beim diesjährigen ElectronicPartner Kongress. Am 24. und 25. März veranstaltete die Verbundgruppe bereits die zweite Auflage ihrer Frühjahrsveranstaltung mit innovativem Konzept. Neben der Warenpräsentation und spannenden Workshops waren es vor allem die Begegnungen und der intensive Austausch, die das mit über 700 Teilnehmern ausgebuchte Kongress-Wochenende zu einem vollen Erfolg machten.

Für die Medimax Franchisepartner begann das Programm bereits am Donnerstag, den 23. März 2023, mit einer Unternehmertagung und spezifischen Workshops. In Roundtables zu Themen wie Controlling, IT, Einkauf und Vertrieb sowie Marketing, PR und Recruiting wurden zentrale Maßnahmen für eine erfolgreiche Positionierung der Märkte präsentiert und diskutiert. "Dieser direkte Austausch mit den Ansprechpartnern aus der Zentrale war sehr wertvoll für uns. Wir profitieren von ihren Erfahrungen mit der Industrie und von ihrem Einblick in die Entwicklung bestimmter Produktgruppen. Außerdem ist es immer wieder schön, die Gesichter zu den E-Mails und Telefongesprächen zu sehen und persönlich über Ideen und Herausforderungen zu sprechen," sagt Medimax Franchisepartner Thomas Haberland.

Gesucht: Geeignete Nachfolger für Fachgeschäfte

Auch Karl Trautmann, Vorstand ElectronicPartner, sprach während des Auftaktplenums von der guten Zusammenarbeit der gesamten "ElectronicPartner Familie", die die geschäftlichen und politischen Herausforderungen des Jahres 2022 aktiv angenommen und sehr gut gemeistert hat. Sein Fazit lautete: "Entgegen vielen Prognosen und Voraussagen vermeintlicher oder tatsächlicher Handelsgurus ist der inhabergeführte Fachhandel bei ElectronicPartner quicklebendig, agil, motiviert und erfolgreich!" Sein Vorstandskollege Friedrich Sobol knüpfte thematisch an und präsentierte den anwesenden Mitgliedern, Industriepartnern und Mitarbeitern die aktuellen Entwicklungen der Verbundgruppe sowie zukünftige Strategien für EP: und Medimax.

Bei beiden Marken geht ElectronicPartner mit einer großangelegten Kampagne im Bereich Unternehmensnachfolge in die Offensive. Ziel ist die Akquise geeigneter Unternehmerpersönlichkeiten und somit die Sicherung der Nachfolge für die Fachgeschäfte und Märkte. "Natürlich macht man sich in Zeiten des Fachkräftemangels Sorgen um den Bestand seines Lebenswerkes, daher ist es schön, dass wir eine starke Verbundgruppe im Rücken haben, die uns mit entsprechenden Dienstleistungen unterstützt", erklärt Holger Böhme, Inhaber von EP:Böhme&Zippert.

EP-Führung ist mit neuem Format zufrieden

Nach der Keynote von Leadershipexperte Rainer Petek, der die Gemeinsamkeiten von Bergsteigen und Change-Management aufzeigte, ging es für die Kongressteilnehmerinnen und -teilnehmer weiter im Programm. Auf einer kompakten Fläche konnten sie neueste Produkthighlights live erleben und sich mit Industrievertretern austauschen. Rund 40 Workshops und Vorträge der Hersteller boten zudem strategisches Hintergrundwissen rund um Vertriebskonzepte und Markt- sowie Markenpositionierung. Auch verschiedene Teams aus der Verbundgruppen-Zentrale präsentierten ihre Themen für erfolgreiches Unternehmertum. So standen Online-Marketing, Weiterbildung, Fachkräftesuche und Go Green auf dem Programm. "Tolle Atmosphäre, gut strukturiert, spannende und vielfältige Workshops: Auch der zweite Kongress ist wirklich sehr gelungen und bietet einem die ideale Plattform, um mit Industrievertretern und Händlerkollegen ins Gespräch zu kommen", findet Niklas Geuer, Inhaber von EP:Geuer.

Nach zwei Tagen geballtem Wissenstransfer klang der Kongress mit einer großen Abendveranstaltung aus. "Alle Mitglieder, Franchise- und Industriepartner haben von dem intensiven persönlichen Austausch profitiert und das Feedback war durchweg positiv", betont Friedrich Sobol. "Wir haben erneut gesehen, dass unser Mix aus Workshops, Bühne für die Industrie und Networking auf allen Ebenen sehr gut ankommt und einfach funktioniert", fasst er zusammen.