Der Drucker- und Projektorenhersteller Epson hat mit Sascha Schmid einen neuen Key Account Manager gewonnen. Er wird künftig für Epson strategisch wichtige IT-Systemhäuser in Süddeutschland betreuen. In der neu geschaffenen Position soll er dort die Marktanteile des Unternehmens ausbauen. Schmid berichtet in seiner neuen Stelle an Jens Haußmann, Senior Key Account Manager Strategic Reseller.

Der neue Key Account Manager Strategic Reseller Süd kommt von Lexmark. Dort war er als Account Manager Channel tätig und betreute Business Solution Dealer im Süden Baden-Württembergs und Teilen Bayerns. Davor arbeite er als Area Manager für Vodafone.

Jens Haußmann freut sich über die Verstärkung seines Teams: "Dank seiner Unterstützung und Expertise werden wir im Rahmen des indirekten Epson Vertriebskonzeptes einen noch engeren Schulterschluss mit unseren Partnern bilden und auf diese Weise den Marktanteil der Epson Bürolösungen weiter ausbauen", kündigt Haußmann an.