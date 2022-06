Passend zu den Wachstum-Analysen erweitert Epson sein Portfolio der Augmented Reality Technologie. Nach aktuellen Studien würden im Jahr 2024 allein europäische Unternehmen 2,9 Milliarden US-Dollar in AR investieren. Allein auf die Fertigungs-, Rohstoff- und Bauindustrie entfallen dabei rund eine Milliarde US-Dollar, teilt Epson weiter mit.

Mit und ohne Controller erhältlich

Die beiden Modelle Moverio BT-45C und CS nutzen ein binokulares, durchsichtiges Si-OLED-Display mit Full HD-Auflösung und 34 Grad Sichtfeld. Dies entspricht etwa einem 120-Zoll-Bildschirms aus einer Entfernung von fünf Metern mit 500.000:1-Kontrastverhältnis. Verbaut ist eine zentrierte HD-Kamera mit Autofokus und integriertem Audio sowie in bequemes, verstellbares Headset, welches auch mit einem Schutzhelm kompatibel ist. Via USB-C-Anschluss lassen sich externe Geräte anbinden.

Bei der Epson Moverio BT-45CS ist der intelligente Controller BO-IC400N gleich mit dabei. Er wird mit Android 10 ausgeliefert und ist mit einer großen Zahl an Fernwartungs-, sowie Workflow- und speziell für Moverio entwickelte Anwendungen kompatibel. Darüber hinaus erlaubt er die Integration individueller Software. Der Moverio Intelligent Controller verfügt über einen integrierten Touchscreen, individuelle Benutzeroberflächen, einen erweiterbaren Speicher von bis zu 2 TB, WLAN, Bluetooth, GPS, Kompass, Gyroskop, eine Kamera mit Autofokus, Taschenlampe, Lautsprecher, Mikrofon und Audiobuchse.

Schnell wachsender Geschäftsbereich

"Die AR-Technologie ist inzwischen den Kinderschuhen entwachsen, und dank der einzigartigen Technologie der Moverio Brillen ist Epson gut positioniert, um neuen Marktanforderungen gerecht zu werden", erklärt Massimo Pizzocri, VP Sales und Marketing für Videoprojektoren bei Epson Europa. "In den vergangenen zwei Jahren, auch angesichts der Pandemie, konnten wir feststellen, dass unsere Kunden AR-Anwendungen in deutlich höherem Maße in ihre Tätigkeiten einbinden. Moverio ist eine zentrale Technologie für den digitalen Wandel, denn sie erfüllt neue Anforderungen an Remote-Zusammenarbeit, hybride Arbeitsplätze und einen effizienteren Wissensaustausch."

"AR ist eine der am schnellsten wachsenden Technologien", kommentiert Andrea Minonne, Senior Analyst bei IDC. "Die Ausgaben europäischer Unternehmen diesbezüglich steigen dieses Jahr um 30 Prozent. Viele Unternehmen setzen AR ein, um die Zusammenarbeit zu fördern und Schulungen durchzuführen, wodurch sie widerstandsfähiger, dynamischer und erfolgreicher werden. Die Kosten für Wartungs- und Schulungsaufgaben werden 2024 auf fast 600 Millionen US-Dollar steigen und damit über 20 Prozent der gesamten AR-Investitionen in Europa darstellen."

Preise und Verfügbarkeit

Die Epson Moverio BT-45C ohne Controller kommt für 1.280 Euro, die BT-45CS mit Controller für 1.700 Euro auf den Markt. Beide Preise verstehen sich als Empfehlung ohne Mehrwertsteuer. Beide Geräte sollen voraussichtlich ab September 2022 verfügbar sein. Weitere Details und Smart Glasses stellt Epson unter diesem Link zur Verfügung.