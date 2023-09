Nach dem Abgang der beiden Estos-Geschäftsführer Christoph Lösch und Florian Bock im März 2023 übernahm Hans Szymanski die Leitung des Telefonie-Software-Anbieters interimistisch bis Ende 2023. Nun hat aber die Muttergesellschaft SF Technologies, zu der auch der TK-Anbieter Starface und der Cloud-Telefonie-Spezialist Teamfon gehören, schon eher einen Nachfolger für das Duo gefunden, sodass Szymanski sein Mandat bei Estos "nach einer angemessenen Übergangsfrist niederlegen und sich neuen Aufgaben widmen" wird.

Co-Geschäftsführer Florian Buzin bedankt sich bei Szymanski für sein Engagement: "In den vergangenen Monaten stand uns Hans mit seinem großen und wertvollen Erfahrungsschatz zur Seite. Mit ihm konnten wir bereits einige für uns wegweisende Veränderungen gestalten und umsetzen, die für uns auch in Zukunft von großer Bedeutung sein werden."

Seyfert wird Estos gemeinsam mit Buzin anführen

Zum neuen Estos-Geschäftsführer wurde Alexander Seyferth berufen, der nun gemeinsam mit dem Starface-Chef Florian Buzin die Geschicke des UCC-Anbieters leiten darf. Mit dieser Entscheidung möchte Estos die eigene Führungsebene stärken - mit dem Ziel, Innovationen und profitables Wachstum des Unternehmens voranzutreiben.

Vor seinem Eintritt bei Estos hatte Seyferth verschiedene Geschäftsführungspositionen inne und war maßgeblich an der Entwicklung und Umsetzung von strategischen Wachstumsinitiativen beteiligt - unter anderem bei der DTAG AG, einer Plattform zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen, sowie bei dem Frankiermaschinenanbieter Francotyp-Postalia.

Starface-Geschäftsführer Florian Buzin ist begeistert: "Alexander hat bereits in verschiedenen Branchen sehr erfolgreich gearbeitet. Seine bewährte Führungskompetenz und sein tiefes Verständnis in der strategischen und operativen Unternehmensführung werden einen wertvollen Beitrag zur Stärkung unserer Position in der UCC-Branche leisten".

Seyferth freut sich schon auf seine neue Aufgabe: "Estos hat eine starke Position im Markt und ist für seine hochwertigen Lösungen bekannt. Mit dem exzellenten Team dort wollen wir unsere Wachstumsstrategie umsetzen und unseren Partnern und Kunden weiterhin innovative Kommunikationslösungen anbieten."

Seinen neuen Job wird Seyferth am 18. September 2023 antreten und sich auf dem Partner-Summit (26.-27. September 2023 im Europapark Rust) dem Estos-Channel vorstellen.



