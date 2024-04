Nur kurze Zeit nachdem Broadcom Ende 2023 die Übernahme von VMware abgeschlossen hatte, begann es beim Virtualisierungsspezialisten zu rumoren. Die neuen Eigentümer kündigten eine Reihe von Produkten an, zahlreiche Jobs wurden gestrichen, der Geschäftsbereich EUC an den Finanzinvestor KKR verkauft. In andere Bereichen änderte Broadcom zum Leidwesen zahlreicher Anwenderunternehmen das Lizenzmodell von Dauerlizenz zu einem Abomodell.

Nach Kritik von Anwenderverbänden an diesem Vorgehen muss sich Broadcom nun wegen seiner Lizenzierungspraktiken gegenüber der EU-Kommission erklären. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat die EU-Wettbewerbsbehörde ein Auskunftsersuchen an Broadcom geschickt, um die Angelegenheit zu untersuchen. "Die (Europäische) Kommission hat Informationen erhalten, die darauf hindeuten, dass Broadcom die Bedingungen für die Lizenzierung und den Support von VMware ändert", zitiert Reuters einen Sprecher der Behörde.

Offener Brief an die EU-Kommission

Ende März hatten sich verschiedene europäische Anwenderverbände, darunter auch Voice e.V., an die EU-Kommission gewandt und in einem offenen Brief (PDF) das Verhalten von Broadcom kritisiert. Die in einem Schreiben an die damalige Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager geäußerten Bedenken nach der Bekanntgabe der geplanten Übernahme von VMware im Mai 2022 hätten sich nun bewahrheitet, erklärten die vier Verbände aus Belgien, Frankreich, Deutschland und den Niederlanden.

Die Anwenderverbände forderten die EU-Kommission auf, die europäischen Geschäftskunden von VMware vor dieser Art von Verhalten schützen. Seit der Übernahme von VMware habe Broadcom seine Kunden mit plötzlichen Änderungen von Lizenzpolitik und -praktiken konfrontiert. Dies habe unter anderem zu starken Preiserhöhungen, der kostspieligen Bündelung von Lizenzen, dem Verbot des Weiterverkaufs von Lizenzen und der Weigerung, die Vertragsbedingungen für unbefristete Lizenzen aufrechtzuerhalten, geführt, führten die Anwenderverbände an. Dieses Verhalten sei nur aufgrund des Kunden-Lock-ins und der starken Abhängigkeit von Business-Anwendern möglich, die VMware-Produkte in der Vergangenheit erworben und implementiert haben.

Kritik am DMA

Gleichzeitig kritisierten die Verbände, dass Cloud-Software nur unzureichend vom Digital Markets Act (DMA) abgedeckt werde. Als Konsequenz seien Kunden und europäische Unternehmen, die durch solche Art von unlauteren Praktiken geschädigt werden, auf Kartellrechtsklagen angewiesen, um irgendeine Art von Wiedergutmachung zu erreichen.