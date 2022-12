Die Datenschützer der EU hatten entschieden, dass die Plattformen von Meta von ihren Nutzern nicht verlangen können, personalisierter Werbung auf Basis deren Online-Aktivitäten auf Meta-Plattformen zuzustimmen, berichtete das "Wall Street Journal" am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Allerdings könne Meta gegen eine solche Entscheidung Widerspruch einlegen. Die Meta-Aktien vielen am Dienstag im New Yorker Handel um fast sechs Prozent. (dpa/rs)