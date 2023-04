Ihre persönlichen Idole treffen und Seite an Seite in das vollbesetzte Stadion einlaufen: Für 22 Kinder eines ortsansässigen Vereins im Landkreis Celle ging dieser Traum nun in Erfüllung. Im Rahmen des bestehenden Engagements der Euronics Group für den Frauenfußball organisierte Euronics Deecke die Teilnahme an der Viertelfinal-Partie der UEFA Women's Champions League in der Wolfsburger Volkswagen Arena. Die internationale Verbundgruppe mit Euronics Deutschland ist bereits seit 2021 offizieller Sponsor des UEFA Women's Football. Mit dieser Aktion verlängert der Fachhändler nun das Engagement auf lokaler Ebene.

In Zusammenarbeit mit dem Verein TSV Wietze schickte Euronics Deecke am 30. März die E/D Mädchen-Mannschaft aus dem Westkreis Celle zum entscheidenden Rückspiel im Viertelfinale "VfL Wolfsburg - Paris Saint-Germain". Im Wolfsburger Stadion betraten die Nachwuchsspielerinnen in eigenen blau-gelben Trikots gemeinsam mit den "Wölfinnen" den Rasen. Anschließend fieberten sie mit ihren Familien, Vereinsmitgliedern sowie Mitarbeitenden von Euronics auf den Rängen mit.

Umfangreiches UEFA-Sponsoring der Euronics Group

"Unsere Mädels sind außer Rand und Band! Leider werden Mädchen-Mannschaften oft stiefmütterlich gegenüber den Jungenmannschaften behandelt. Daher war dieses Erlebnis wie Weihnachten für sie. Wir freuen uns sehr, dass wir den Spielerinnen im Rahmen des Euronics Frauenfußball-Sponsorings diesen Traum erfüllen konnten. Außerdem macht es uns stolz, zur Sichtbarkeit des Frauen- und Mädchenfußballs beizutragen und das Engagement unserer Verbundgruppe in unserer Heimat fortzuführen", berichtet Melanie Buhr, Mitarbeiterin von Euronics Deecke und zugleich Mitglied des TSV Wietze.

Die Euronics Group ist offizieller Sponsor aller UEFA-Frauenfußballwettbewerbe. Zu deren Wettbewerben gehören die UEFA Women's Champions League sowie die Women's EURO 2022 und 2025. Die Europameisterschaft in England war in der vergangenen Saison das Sport-Highlight und zeigt deutlich, dass der Frauenfußball nicht mehr wegzudenken ist. Die Euronics Group und ihre Mitgliedsverbände sind außerdem stolze Partner der Kampagne "Together #WePlayStrong". In Deutschland ist die ehemalige Torhüterin des VfL Wolfsburg Almuth Schult seit dem vergangenen Jahr Euronics Markenbotschafterin. "Sie füllt das Engagement von Euronics auch auf lokaler Ebene mit Leben und steht im Zentrum der deutschen Euronics Kampagne. Die deutsche Fußballtorhüterin ist nahbar und verkörpert damit klar die Werte der Verbundgruppe", heißt es dazu bei Euronics.