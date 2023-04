Die Eliso GmbH hat gemeinsam mit der Euronics Deutschland eG eine Rahmenvereinbarung für den Aufbau öffentlicher Ladeinfrastruktur auf Kundenparkplätzen geschlossen. Der neue Standortpartner Euronics ist eine Einkaufsgenossenschaft für Haushalts- und Elektrogeräte mit bundesweit über 1.100 Mitgliedern. Gemeinsames Ziel der beiden Unternehmen ist es, Kunden das einfache Laden während des Einkaufs zu ermöglichen.

"Der Ausbau unseres Service- und Produktportfolios im Warenbereich Erneuerbare Energien und Elektromobilität ist ein wichtiger strategischer Fokus für Euronics", erklärt Philipp Neuffer, Leiter e-Mobility und Erneuerbare Energien. "Dementsprechend ist es aus unserer Sicht der logische nächste Schritt, flächendeckende Lademöglichkeiten für unsere Kunden anzubieten. Die Lösung von Eliso bietet uns die Möglichkeit das an wirklich jedem Standort umzusetzen. Nur so können wir unserem Anspruch als 360-Grad-Lösungsanbieter für Nachhaltigkeit im besten Zuhause der Welt entsprechen. Von der PV-Anlage über den Energiespeicher und smarten Hausgeräten bis hin zum Elektroauto und seinen Ladeoptionen: Euronics bedient die komplette Palette", so Philipp Neuffer.

Aufbau von Ultraschnellader-Netzwerk

Bei der Euronics Deutschland eG soll das einfache und schnelle Laden in Zukunft auch an den Händler-Standorten möglich sein, an denen bisher das Schnellladen aufgrund einer zu niedrigen Netzleistung nicht realisierbar war. Um dies zu ermöglichen, setzt Eliso auf ein besonderes Ladesystem: Mit dem Aufbau von Ultraschnelladern mit integriertem Batteriespeicher, kann mit bis zu 320 Kilowatt geladen werden, auch wenn das Stromnetz leistungsbegrenzt ist. Das Prinzip: der Batteriespeicher stellt eine hohe Leistung zur Verfügung und lädt sich nach dem Ladevorgang sukzessiv wieder aus dem Stromnetz auf. Mit Schnellladestationen auf öffentlich zugänglichen Parkplätzen, können Kunden ihre Parkzeit während des Einkaufs für das Laden des eigenen E-Autos nutzen.

"Wir freuen uns Euronics als Standortpartner gewonnen zu haben. Unser Anspruch ist es bundesweit zuverlässige Ladeinfrastruktur nah am Kunden zu errichten. Wir sind uns sicher mit Euronics als Partner einen weiteren wichtigen Schritt zu diesem Ziel gemacht zu haben. Gemeinsam werden wir das Ladenetz für E-Autos in Deutschland weiter ausbauen", so Hauke Stamer, stellvertretender Geschäftsführer von Eliso. Das Unternehmen ist aktuell auf der Suche nach Standortpartnern, um gemeinsam zukunftssichere Ladeinfrastruktur auf öffentlich zugänglichen Parkplätzen zu errichten