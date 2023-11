Als deutschlandweit erste Fachhandelskette vertreibt die Euronics Deutschland eG ab sofort Starlink Highspeed Satelliten-Internet mit umfassenden Serviceleistungen. Das Starlink-Produkt des Weltraumunternehmens SpaceX von Elon Musk adressiert insbesondere Nutzer, die ein zuverlässiges Internetangebot benötigen - etwa, weil Infrastruktur fehlt oder eine besonders hohe Internetleistung erforderlich ist. Euronics komplettiert den Verkauf mit einem umfassenden Installationsservice oder einer Garantieverlängerung. Auf Kundenwunsch ist zudem eine Anmietung der Hardware, inklusive Beratung und Aufbau möglich. Damit setzt Euronics auf seine große Stärke Kundennähe und Serviceorientierung als Differenzierungsmerkmal am Markt.

Kai Kürpick, Bereichsleiter strategischer Einkauf bei Euronics Deutschland eG sieht großes Potential im Vertrieb: "Wir freuen uns, dass der klassische Fachhandel zusätzliche Freude an der Vermarktung von Telekommunikation gewonnen hat. Das Starlink-Angebot wird von unseren Mitgliedern als Konvergenzprodukt verstanden und gelebt." Und ergänzt: "Wir können mit Starlink die Stärken unserer Euronics Familie voll ausspielen und High-Speed-Internet dort ermöglichen, wo es bisher nur eine Zukunftshoffnung war. Unser Angebot richtet sich damit nicht nur an die weißen Flecken auf der Landkarte. Wir sprechen gezielt den Freizeitnutzer an sowie all jene, die beruflich auf eine stabile Internetverbindung angewiesen sind, zum Beispiel in der Land-, Forst- und Bauwirtschaft. Starlink eignet sich in Kombination mit dem Euronics Sortiment für Erneuerbare Energien sogar als vollautonome Internetverbindung, zum Beispiel im Katastrophenfall."

Internetflatrate für 50 Euro im Monat

Kunden können ab sofort den Internettarif über die Starlink-App buchen. Die vollwertige Internetflatrate wird für dauerhaft 50 Euro im Monat angeboten und kann jederzeit de- und reaktiviert werden. Starlink wirbt mit besonders geringen Latenzzeiten, die für viele Anwendungen wie Video-Streaming und Online-Gaming entscheidend sind. Möglich wird dies durch ein Netz von rund 4.000 Satelliten, die in geringer Entfernung um die Erde kreisen. Dadurch wird die Hin- und Rücklaufzeit zwischen Nutzer und Satellit erheblich verkürzt und ist nutzbar wie eine gute LTE-Verbindung auf dem Smartphone. IPTV in HD, sowie Sprachdienste sind ebenfalls im Leistungsumfang.

Das Starlink Internet Kit kann ab sofort von allen Euronics Mitgliedern vertrieben werden, unabhängig von ihrer Warenauswahl und Markenteilnahme. Besonders geeignet sind Händlerstandorte auf dem Land, in touristischen Regionen sowie in Regionen mit viel Pendelverkehr. Außerdem ist das Angebot für Händler mit Kunden im mobilen Gewerbe oder Veranstaltungsbereich relevant. Die Euronics Deutschland eG Zentrale steht den Mitgliedern bei Bedarf unterstützend zur Seite.