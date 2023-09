Im Beratungsgespräch die Produkt-Highlights demonstrieren, Preise und Bestände prüfen, dann den Verkauf abschließen und zum Schluss schnell noch die Lieferung beauftragen: Ab sofort können Verkäufer und Verkäuferinnen bei Euronics das alles per App komfortabel lösen. Dadurch sollen sie ihre Kundschaft noch näher und kompetenter durch den Kaufprozess führen. Die vollständig digitale Abwicklung aller Prozesse - von der Produktauswahl über den Belegversand bis zur Datennutzungseinwilligung - soll die Arbeit am POS effizienter, nachhaltiger und ressourcensparender gestalten.

Mit der Digitalisierungsoffensive am Point of Sale will Euronics ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal am Markt etablieren und für einen intuitiven Einkaufserlebnis-Flow im stationären Einzelhandel sorgen. Die Verkäufer-App ist dabei ein Produkt der HIW GmbH, Softwarehaus und Komplettanbieter für den Bereich Cross-Channel-Retailing und ein Tochterunternehmen der Euronics Deutschland eG.

"Mit der Digitalisierung des POS verbindet Euronics das Beste aus beiden Welten - den Komfort des Online-Shoppings mit der individuellen und persönlichen Beratung vor Ort", erklärt dazu Benedict Kober, Sprecher des Vorstands von Euronics und Geschäftsführer der HIW GmbH. "Die Implementierung der HIW-App im Innen- und Außendienst ist Teil unserer verbundweiten Cross-Channel-Retail-Strategie und wird unsere Mitglieder maßgeblich unterstützen sowie auf Ihrem Weg hin zum digitalen Kundenmanagement entlasten."

Weiterer Ausbau der App-Lösung geplant

"Persönliche Beratung, angereichert durch den digitalen Zugriff auf Informationen und Abwicklungsprozesse in Echtzeit sowie ein agiles Datenmanagement schaffen noch mehr Augenhöhe im Verkaufsgespräch. Die HIW-App zahlt damit voll auf die Kernkompetenz von Euronics ein", ergänzt Dominik Denzner, Bereichsleiter POS-IT/ HIW. "Dabei ist der jetzige Roll-out erst der Anfang unserer strategischen Vorgehensweise. Wir planen fest damit, das Angebot für unsere Mitglieder auszubauen und die digitalen Prozesse weiter zu optimieren." Hardwareseitig setzt Euronics präferiert auf Smartphones des Herstellers Samsung, die bei den Komptabilitätstests am besten abgeschnitten haben.

Der Einsatz der HIW-App soll Verkaufsprozesse und Datenmanagement mobil machen und so ganz konkret den Erfolg des stationären Handels unterstützen. Die Live-Verfügbarkeit von Produktinfos ermöglicht es Mitarbeitenden in den Läden, jederzeit fundierte Auskunft zur Ware zu geben und so ein von Vertrauen und Kompetenz geprägtes Kundenverhältnis aufzubauen. Auf einen Blick können Features, Erklärvideos, Bestand, Verfügbarkeit und viele weitere relevante Informationen aussagekräftig gegenüber den Kunden kommuniziert werden.

Durch das einfache Management der Kundendaten und die vollständig digitale Abwicklung von Verkauf, Bezahlung, Bestellung oder Lieferung reduzieren sich außerdem unliebsame Wartezeiten auf beiden Seiten. So werden die Abläufe nicht nur effizienter und zweckmäßiger, sondern lassen auch einen stärkeren Fokus auf kundenbindende Interaktion zu. Datennutzungserklärungen für Direktmarketing können im Verkaufsprozess digital unterzeichnet werden, sodass sich für die Mitglieder schnell und einfach moderne Kommunikationswege zur Kundschaft erschließen lassen.

Optimistischer IFA-Ausblick aufs Jahresendgeschäft

Schon vor der Präsentation der Verkaufs-App hatte Euronics-Chef Kober auf der IFA optimistisch in Richtung Jahresendgeschäft geblickt: "Die IFA 2023 hat die wirtschaftlichen Erwartungen des Handels voll erfüllt und die beste Basis für ein erfolgreiches viertes Quartal geschaffen. Das ist nach der zurückliegenden, von einem schwierigen Marktumfeld geprägten Periode, ein entscheidendes Signal in Richtung Jahresendgeschäft", erklärte der Verbundgruppen-Chef. Zahlreiche Euronics-Händler hätten den Messestand und das traditionelle Currywurst-Event der Fachhandelskooperation in Berlin besucht.

"Sie alle, Fachmärkte wie Fachgeschäfte, gehen optimistisch in die kommenden Monate. On top haben wir tolle Produktinnovationen der Hersteller gesehen, beispielsweise für Heimkino-Enthusiasten oder Fans intelligenter Hausgeräte. Durch den gezielten Einkauf neuer Ware rund um die Messe werden unsere Kundinnen und Kunden demnächst von attraktiven IFA-Angeboten genau dieser Highlights profitieren. Die Innovationen und vielfältigen Messeangebote werden für eine spürbare Belebung des Saisongeschäfts sorgen", so Kober.

Auch von Seiten der Industriepartner habe es eindeutige Signale in Richtung Euronics gegeben, die ohnehin gute Zusammenarbeit noch weiter zu intensivieren - sowohl im Rahmen der Black Week als auch im Hinblick auf das vierte Quartal und das kommende Jahr, erklärte Kober, der sich bereits auf die Jubiläumsausgabe der IFA 2024 freut, wenn sich die Branche zum 100. Mal in Berlin trifft.