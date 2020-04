Mit einer neuen, deutschlandweiten Kampagne will Euronics zeigen, wie nah die Verbundgruppe an den Wünschen der Kunden ist. In Zeiten, in denen alle Produkte durch einen einzigen Mausklick online bestellt werden könnten, brauche es im Einzelhandel vor allem persönlichen und kompetenten Service, so das Unternehmen. Das umfangreiche Service-Portfolio mit über 500 individuellen Servicedienstleistungen werde in einer humorvoll dargestellten Familiensituation im TV-Spot sowie mehreren Radio-Spots in Szene gesetzt. Die Angebote reichten von der Lieferung und Montage über Entsorgung sowie Recycling bis zur Einrichtung des smarten Zuhauses. Der Kampagnen-Slogan bringe die Botschaft auf den Punkt: "Bis zu 500 Services, immer in Ihrer Nähe".

Wie geplant wird die Kampagne im Aktionszeitraum von April bis Dezember auf reichweitenstarken TV-Sendern wie ARD, RTL oder VOX beworben. Darüber hinaus setzt die Verbundgruppe auf die Platzierung von Radio-Spots in regionalen und überregionalen Sendern. Für Online-Präsenz sorgen Werbebanner und Bumper Ads auf unterschiedlichen Plattformen und Websites sowie verstärkte Social-Media-Aktivitäten. Mit der Marketing-Aktivität setzt sich Euronics von anderen Elektronikketten ab, die in der aktuellen Krisensituation weitgehend auf aufwändiges Marketing verzichten. Offensichtlich ist man in der Euronics-Zentrale in Ditzingen der Meinung, dass die Fachhändler der Gruppe ihr Beratungsversprechen auch telefonisch und online gut umsetzen können und die Kampagne daher auch in die Zeit der Corona-Krise passt.

Neuer Claim und neues Logo

Euronics tritt im Rahmen der Kampagne zum ersten Mal mit neuem, modernen Corporate Design sowie überarbeitetem Logo und dem kundenorientierten Claim "Für dein bestes Zuhause der Welt" auf. "Wir wissen, dass unsere starke Kundenorientierung seit jeher den größten Mehrwert bietet. Sie ist fester Bestandteil unserer DNA. Das haben wir nun authentisch und mit einem Augenzwinkern in unsere neue Kampagne übersetzt. Die Wertschöpfungsmöglichkeiten, die durch unsere umfassenden Kundenservices entstehen, sollen neben dem Warenhandel den wirtschaftlichen Erfolg und profitables Wachstum der Mitglieder sicherstellen", erklärt Jochen Mauch, Chief Digital Officer der Euronics Deutschland eG.

Und er ergänzt: "Wir kombinieren das neue Corporate Design inklusive Logo und Claim nun mit den Zukunftsthemen Services, Dienstleistungen und Kundendienst. Diese Themen sind besonders wichtig in der aktuellen Situation, in der wir nach wie vor mit Beratung über Telefon und Chat sowie Liefer-, Anschluss- und Reparatur-Services für unsere Kunden da sind. Eine gelungene Kombination, die in Wort und Bild zeigt, wohin sich Euronics entwickelt."

Für die Kreation der neuen Kampagne zeichnet sich erneut die Hamburger Werbeagentur Grabarz & Partner verantwortlich. Die Vermarktung liegt bei der Mediaagentur JOM. Bei Euronics verantwortet Elke Bertsch, Leiterin Marketingkommunikation, Kreation und Media der Kampagne. "Mit den neuen Spots setzen wir auf das, was die Endkonsumenten sich nur allzu oft wünschen: einen ordentlichen Service. Gleichzeitig ist Servicequalität genau das, was Euronics ausmacht. Das haben wir mit Humor in einer Geschichte verpackt, mit deren Kern sich die allermeisten von uns identifizieren können", so Norman Scholl, Creative Director von Grabarz & Partner.

Und hier geht es zu dem Werbespot von Euronics: