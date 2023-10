Egal ob es um den Verkauf von E-Rollern oder einen batteriebetriebene SUV des chinesischen Herstellers Aiways geht: Euronics setzt bereits seit längerem auf E-Mobilität als eines der Schwerpunktthemen. Unter dem Motto "Euronics - Der Partner für E-Mobilität in Ihrer Nähe" unterstützt die Verbundgruppe nun Kundinnen und Kunden dabei, die aktuellen Fördermöglichkeiten für das Thema E-Mobilität noch rechtzeitig auszuschöpfen. Denn ab 1. Januar 2024 sinken die Prämien zum Kauf von E-Autos in Deutschland oder fallen für manche Modelle sogar komplett weg. Gemeinsam mit der Autohaus Gotthard König GmbH bietet der Elektronikhändler bis Ende des Jahres das E-Auto für alle: Wer schon lange vom eigenen E-Auto geträumt hat, aber vor hohen Kosten und langen Wartezeiten zurückschreckte, kann im Zeitraum der Kampagnen nun einen Dacia Spring Essential Electric 45 für kostengünstige 99 Euro im Monat leasen.

Der Clou: Das Angebot wird gemeinsam mit dem Axel Springer Verlag umgesetzt, der bereits große Erfolge mit der Vermarktung seiner "Volks"-Produkte gesammelt hat. Der E-Dacia wird in diesem Zusammenhang nun von Springer-Medien wie der Bild-Zeitung als "E-Auto für alle" beworben. "Mit der Aktion senden wir ein deutliches Zeichen in den Markt: Euronics macht E-Mobilität - gestern schon, jetzt und in Zukunft erst recht. Wir sind davon überzeugt, dass wir unseren Kunden als Fachhändler in ihrer Nähe einen einfachen Zugang zu passenden E-Mobility-Lösung bieten müssen. Auch nach dem Ende der Vertriebsunternehmungen mit Aiways ist es wichtig, unser Waren- und Serviceangebot in den Bereichen der E-Mobilität strategisch weiter auszubauen", sagt Kai Kürpick, Bereichsleiter strategischer Einkauf bei der Euronics Deutschland e.G.

Der Fachhändler als virtuelles Autohaus

Die gesamte Abwicklung der Leasing-Aktion erfolgt online über das Autohaus König. Der Dacia Spring ist ab sofort bei dem Euronics-Partner verfügbar. Kunden und Kundinnen, die auf eine der digitalen Anzeigen klicken, gelangen auf eine eigens gestaltete Landing Page unter euronics.de. Auf Printprodukten findet sich ein scanbarer QR-Code, von wo aus man direkt zur digitalen Bestellstrecke des Autohauses König gelangt. Der Leasingvertrag wird dann mit der hauseigenen Leasing-Bank von Autohaus König abgeschlossen. Da der Mini-SUV Dacia Spring auch für schwieriges Terrain bestens geeignet ist, gibt es als Extra von Euronics für die ersten 1.500 Besteller noch ein robustes Outdoor-Smartphone von Gigaset gratis dazu. Auch das Smartphone wird durch das Autohaus König nach Vertragsabschluss und Fahrzeugübergabe kostenfrei direkt an den Kunden versendet.

Euronics verspricht sich von der Vertriebsoffensive klare Abstrahleffekte auf die Marke und deren Positionierung in einem zukunftsrelevanten Umfeld. Eine reichweitenstarke Kampagne in den verschiedenen Medien der Bild-Zeitung, sowohl analog als auch digital, sorgt für die nötige Aufmerksamkeit. Über insgesamt vier Wochen hinweg wird das Angebot großflächig in Bild am Sonntag als auch auf bild.de ausgespielt und durch weitere Formate des Axel Springer Formats digital ergänzt. "Um unser Profil als E-Mobilitätsanbieter weiter zu schärfen, werden bald schon weitere Aktionen aus der Ditzinger Euronics -Zentrale folgen. Dabei ist unser Ziel, dass natürlich auch unsere Mitglieder von den Aktivitäten profitieren - entweder direkt über Prämien oder indirekt über aktionsnahe Werbeanzeigen und Markeneffekte", ergänzt Jochen Mauch, Vorstand Marketing, Vertrieb und Digital. Neben der Vermittlung von Fahrzeugen will Euronics auch seine Kompetenz in der Bereitstellung von privater Lade-Infrastruktur weiter ausspielen. Ein diverses Angebot an Wallboxen sowie ein professioneller Installationsservice ergänzen das Paket für alle, die einen Partner für die Mobilität von Morgen in ihrer Region suchen.