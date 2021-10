Die Verbundgruppe Euronics konnte von dem Wandel des Konsumentenverhaltens seit Beginn der Coronapandemie massiv profitieren: Im ersten Jahr der Pandemie von März 2020 bis März 2021 wurde ein deutliches Umsatzplus von 17,3 Prozent erzielt, wie Euronics-Vorstandssprecher Benedict Kober beim "KickOff22" der Verbundgruppe mitteilte. Und auch danach habe sich das Wachstum bei Euronics fortgesetzt - der Online-Handel auf euronics.de sei um 79,4 Prozent im Zeitraum Oktober 2020 bis September 2021 gewachsen. Dazu passt, dass Euronics mittlerweile auch prominent unter den deutschen Top 100 Onlineshops rangiert. "Das starke Ergebnis ist eine klare Bestätigung unserer Unternehmensstrategie und unseres mutigen Handelns während der letzten Monate - wir sind 'nah und da' für unsere Kunden, bieten alles für ihr bestes Zuhause und haben eine hohe digitale Kompetenz", so Kober.

Der Euronics "KickOff22" feierte vom 24.-25. Oktober 2021 als Präsenzveranstaltung auf Mallorca mit fast 600 Teilnehmern seine Premiere. Auf der zweitägigen Veranstaltung stimmte Benedict Kober, Sprecher des Vorstands der Euronics Deutschland eG, Mitglieder und Industriepartner auf das neue Geschäftsjahr ein. Dabei präsentierte die Verbundgruppe neben starken Umsatzzahlen auch zahlreiche neue Maßnahmen im Bereich "Smart Life". Zentraler Bestandteil dieser Maßnahmen ist der neu gegründete Warenbereich "Erneuerbare Energien/ Elektromobilität", der bereits bestehende, aber auch neue Produkte, Services und Lösungen künftig unter einem Dach innerhalb der Verbundgruppe vereint. Vor Ort waren nicht nur viele Händler, sondern auch 90 Industriepartner. Die Teilnehmer bekamen dabei exklusive Einblicke und konnten sich an über 40 Kontaktpunkten über die neuesten Produkthighlights informieren und austauschen.

Restlos ausgebuchtes Mallorca-Event

Die Tatsache, sich nach vielen Monaten endlich wieder auf einem physischen Event zu treffen, macht Euronics-Chef Kober stolz: "Uns ist es gelungen, nach herausfordernden Monaten mit dem 'KickOff22' ein physisches Format auf die Beine zu stellen und alle wichtigen Stakeholder zusammenzubringen. Die Umsetzung steht sinnbildlich für unser mutiges und strategisches Handeln. Doch wir wollen nun vor allem in die Zukunft schauen, denn uns steht das wichtige Jahresendgeschäft bevor. Deshalb haben wir uns rechtzeitig um Warensicherung gekümmert, damit unsere Händler möglichst optimal in das wichtige Saisongeschäft starten können. Außerdem setzen wir im nächsten Jahr auf ein datengestütztes Kundenbindungsprogramm und treiben die Digitalisierung weiter voran. Dafür haben wir auf dem KickOff22 ein digitales Kompetenzcenter eingerichtet, um unsere Händler bestmöglich zu unterstützen. Die restlos ausgebuchte Premiere unseres KickOff22 ist der perfekte Rahmen, um den Startschuss für all diese wichtigen Maßnahmen zu setzen."

Ein zentraler Baustein für den Erfolg im nächsten Geschäftsjahr soll der neugeschaffene Warenbereich "Erneuerbare Energien / Elektromobilität" werden unter Führung von Philipp Neuffer, Leiter Multichannel Marketing bei der Euronics Deutschland eG. "Wir machen das beste Zuhause der Welt nachhaltig. Dafür bieten wir unseren Kunden alles von der Wallbox, der PV-Anlage, bis hin zum Balkonkraftwerk. Nachdem wir bereits seit 2020 exklusiv den E-SUV Aiways U5 vertreiben, ist das der nächste konsequente Schritt in unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Auch den Bereich e-Mobility werden wir im kommenden Jahr durch den Ausbau bestehender Kooperationen sowie neue Partnerschaften weiter vorantreiben", erklärt Neuffer. Zahlreiche Hersteller präsentierten auf dem KickOff22 in einem eigens geschaffenen Nachhaltigkeitsraum ihre neuesten Produkte rund um Zero Waste sowie ihre nachhaltigen Warenbereiche. Zukunftsthemen wie "Mieten statt Kaufen", Refurbishment mittels Kreislaufwirtschaft, sowie Technologien für frische Lebensmittellagerung standen im Vordergrund.

Neben den Erneuerbaren Energien sieht Euronics vor allem im Bereich der Unterhaltungselektronik nach wie vor enorme Wachstumspotenziale. "Der Trend des 'Social Cocoonings' wird auch im nächsten Jahr anhalten. Die Etablierung des Home-Office sowie die Digitalisierung werden ebenso voranschreiten. Wir rechnen daher mit einer weiterhin sehr hohen Nachfrage im Bereich TV, bei Haushaltsgroß- und kleingeräten sowie nach TK-/IT-Lösungen und Produkten im Segment 'Health & Wellbeing'", erklärt dazu Benedict Kober.