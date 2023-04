Der Andrang an der Spitaler Straße 3 in Hamburg war riesig: Über 4.000 Interessenten besuchten am Freitag, den 14. April und am Samstag, den 15. April, den neueröffneten Telekom-Shop.

Dort, nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt und mitten in der Hamburger Fußgängerzone, bietet der Shop auf über 1.000 m2 Gesamtfläche viel Platz für die individuelle Beratung von Privat- und Geschäftskunden.

Ferri Abolhassan, Sales & Service-Chef Telekom Deutschland, ist der festen Überzeugung, dass man Kunden auf allen Kanälen - egal ob online, an der Hotline, zuhause oder im Shop - erreichen muss: "Der direkte Kundenkontakt ist eine wesentliche Säule unserer Strategie. Entgegen dem landläufigen Trend: Wir zeigen Flagge vor Ort und setzen auf den stationären Handel! Denn im Vertrieb und Kundenservice macht der Mensch den Unterschied", so Abolhassan weiter.

Bijan Esfahani, Leiter Telekom Shops, glaubt, dass man Endkunden vor allem im stationären Fachhandelberaten sollte - etwa zum Thema Glasfaseranschluss.

In dem Hamburger Shop hat die Deutsche Telekom viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt: Dort wurden recycelte Möbel "verbaut", nachhaltige Rohstoffe eingesetzt und der Innenraum großzügig begrünt. Neue Möbel haben lokale Hersteller gefertigt. Außerdem verkauft der Hamburger Shop auch gebrauchte, weideraufbereitete Handys. Ausgediente Geräte können Kunden dort der Wiederverwertung zuführen.



