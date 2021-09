Spezialdistributor Exclusive Networks plant den Börsengang an der Euronext Paris. Dazu hat das Unternehmen am Samstag unter der Nummer I. 21-044 das erforderliche Registrierungsdokument bei der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Autorité des marchés financiers (AMF) eingereicht. Darin berichtet der VAD für das Jahr 2020 von Bruttoumsätzen von 2,9 Milliarden Euro und einem bereinigten EBITA von 108 Millionen Euro. Im Zuge des Börsengangs ist eine Kapitalaufnahme von bis zu 260 Millionen Euro geplant. Läuft alles planmäßig, sollen die Aktien von Exclusive Networks auf dem geregelten Markt der Euronext Paris gehandelt werden.

"Unser geplanter Börsengang an der Euronext ist ein logischer nächster Schritt für uns und belegt drei wichtige Stützpfeiler unseres Erfolgs: unsere Mitarbeiter, Partner und Wachstumsstrategie", erklärt CEO Jesper Trolle. Ihm zufolge ist Exclusive Networks "der bevorzugte Partner von mehr als 240 führenden Anbietern", deren Vertriebsorganisationen man bei Wachstum und Expansionsplänen auf lokaler Ebene unterstütze, indem man sie in die Lage versetzen, mehr als 18.000 Wiederverkäufer zu erreichen.

"In den vergangenen 18 Jahren haben wir uns von einer kleinen Firma in privater Hand zu einem weltweit tätigen Cybersicherheitsspezialisten entwickelt und bei unseren Bruttoumsätzen seit 2013 eine jährliche Wachstumsrate von 36 Prozent erzielt", sagt Trolle weiter. "Cybersicherheit ist ein höchst attraktiver Markt, dessen Wert 2020 auf schätzungsweise 58 Milliarden Euro beziffert wurde und dessen jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 2020 bis 2026 bei schätzungsweise 9 Prozent liegen sollte. Das Cyberökosystem wird zunehmend komplexer, der Vertriebskanal für Cyberprodukte ist fragmentiert, und die Technologie entwickelt sich in rasantem Tempo weiter, um die immer ausgefeilteren Bedrohungen und Cyberattacken abzuwehren. Dadurch entsteht eine langfristige Nachfrage nach Cyberspezialisten wie Exclusive Networks."

