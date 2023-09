Volles Haus bei Expert: Wer am Messewochenende die von der Verbundgruppe bespielte Halle 7.2a auf der IFA in Berlin besucht, findet kaum noch einen Platz. Neben dem Angebot von Ausstellern im Gaming-Bereich wie Sony und Lenovo, Spielzeugherstellern wie Ravensburger und Carrera und der Kinder-Entertainment-Lösung Tonies ist es vor allem das Programm auf der Showbühne, das die Messebesucher anzieht. Zudem sorgt eine Hallenrallye für beste Unterhaltung. Laut, bunt, abwechslungsreich - das ist die Devise, mit der Expert zum wiederholten Mal "seine" Halle bespielt. Zusammen mit insgesamt 19 Ausstellern will die Verbundgruppe ihr "Family Entertainment" Produktsortiment in den Mittelpunkt rücken. Zudem will die Fachhandelskooperation mit einer starken Präsenz auf der IFA 2023 die Wichtigkeit der Leitmesse für Expert und die gesamte Branche unterstreichen.

Das betont auch Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der Expert SE, beim Hallenrundgang: "Die IFA ist DIE internationale Leitmesse unserer Branche und kann daher eine entsprechende Resonanz in der Breite der Öffentlichkeit erzeugen. Durch die hohe Teilnahmequote unserer Industrie- und Dienstleistungspartner ist zudem ein komprimierter Austausch aller Branchenteilnehmer möglich, der für unsere Händler sehr wichtig ist." Um seinen Beitrag zum Erfolg der IFA 2023 zu leisten, sei Expert mit einer gewohnt hohen Teilnehmerquote seiner Gesellschafter auf der IFA vertreten und nutze so die zahlreichen Kontaktmöglichkeiten zu den Lieferanten. "Zum anderen engagieren wir uns mit unserer eigenen Messehalle. Dort demonstrieren wir die Leistungsfähigkeit von Expert und zeigen ausgewählte, innovative Technikprodukte mit dem Schwerpunkt Family Entertainment", so der Expert-Chef.

Neuer Sortimentsschwerpunkt "Family Entertainment"

Der "Family Entertainment" Bereich ist bei Expert gewissermaßen aus einem Marktzwang heraus entstanden. Angesichts von Streaming und Abodiensten nahm das Kundeninteresse an den klassischen Entertainment-Sortimenten CDs und DVDs immer mehr ab. Diese Artikelbereiche hat Expert sukzessive mit neuen Produkten aus Bereichen wie Gaming, Spielzeug und digitalen Medien für Kinder und Familien ersetzt. Das auf der IFA vorgestellte Family-Entertainment-Sortiment erstreckt sich nun von Spielzeug über Hörspiel-Produkte bis hin zu Gaming-Artikeln und soll das Interesse der gesamten Familie wecken. Auch einzelne neue Sortimentsbereiche von Expert sind in der Expert-Halle auf der IFA zu finden, wie zum Beispiel Balkonkraftwerke. "Durch die Erschließung neuer Produktsortimente und den sich wandelnden Markt im Spielzeugmarkt erfreut sich unser Family Entertainment wachsender Beliebtheit", erklärt Jürgen Klapproth, Vertriebsabteilungsleiter Family Entertainment und Neue Sortimente bei Expert. "Das neue Konzept ist bereits an zahlreichen Expert-Standorten erfolgreich umgesetzt worden, der Roll-Out an weiteren Standorten ist zudem bereits in Planung. Auf der IFA zeigen wir den Besuchern, was Sie demnächst auch im Expert-Fachgeschäft oder -Fachmarkt in ihrer Nähe erwartet."

In der Halle 7.2a machen nun 19 abwechslungsreiche Ständen Expert Technik für die Besucher erlebbar: Sie können Produktinnovationen anschauen, vergleichen und vor Ort ausprobieren. "Dieses Look and Feel ist bei Elektronikprodukten unerlässlich", sagt Roman Lubczyk, Vertriebsabteilungsleiter PC bei Expert. "Erst durch den Test vor Ort und eine gute Beratung durch die Profis können sich die Besucher von den Besonderheiten und Vorteilen der vorgestellten Produktinnovationen überzeugen. Daher setzen wir in unserer Expert-Halle auf der diesjährigen IFA ganz besonders auf Technik zum Anfassen, genau wie bei einer kompetenten Beratung durch unsere Fachberater in den Fachgeschäften und -märkten vor Ort." Für den Spaß am Entdecken sowie eine hohe Besucherfrequenz an den Messeständen sorgt Expert zudem mit einem Gamification-Ansatz: Bei einer Hallenrallye können die Besucher an den Messeständen kleine Aufgaben lösen und so mit etwas Glück attraktive Preise gewinnen. Für die durchgehende Unterhaltung sorgt zudem ein ganztätiges Bühnenprogramm durch zwei Moderatoren.

Highlights: Kostenlose Handy-Reparatur und ein echter Lamborghini

Gemeinsam mit Sony verlängert Expert auf der IFA seine Kooperation zum PlayStation Virtual Reality-Headset VR2. Am PlayStation-Stand können die Besucher die virtuelle Realität bei einer Demonstration des PS VR2 live erleben. Zudem können die Besucher in der Hallenmitte einen Lamborghini Huracán GT3 EVO2 bestaunen, der mit Expert- und PlayStation-Branding beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring gestartet ist. und bieten den Fans eine Autogrammstunde mit einem Fahrer vom 24-Stunden-Rennen. Am Samstag, 2. September 2023 ist nachmittags zudem der Rennfahrer Kelvin van der Linde für eine Autogrammstunde am Playstation-Stand anzutreffen und erläutert den Besuchern gerne die Besonderheiten des beeindruckenden Lamborghini Huracán GT3 EVO2.

Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Expert eine wichtige Rolle und ist daher auch beim diesjährigen Auftritt der Kooperation auf der IFA wiederzufinden: Am Gemeinschaftsstand mit Dienstleistungspartner Weyrauch Repair bietet Expert eine kostenlose Handy-Reparatur-Aktion an, bei der defekte Geräte wieder auf Vordermann gebracht. Dank Kooperation mit den größten Handyherstellern ist der Austausch von Standardteilen, etwa beschädigter Displays oder Akkus, ohne Zuzahlung möglich. Mit der Aktion will Expert den wachsenden Stellenwert des Themas Nachhaltigkeit im täglichen Geschäft der Expert-Fachhändler unterstreichen, für das Reparaturmöglichkeiten ein wesentliches Element sind. Darüber hinaus wird der Stand auch Station auf der Sustainability-Führung im Rahmen des Schulprogramms "Schule@IFA" sein.

Für die Expert-Gesellschafter steht auf der IFA wie gewohnt die Expert-Lounge zur Verfügung, in der sie sich in etwas ruhigerer Atmosphäre mit ihren Geschäftspartnern austauschen können. An einer De'Longhi-Kaffeebar versorgt ein Barista die Lounge-Gäste mit verschiedenen Kaffee-Spezialitäten.