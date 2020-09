Die Expert-Hauptversammlung 2020 - ursprünglich geplant in Dresden - findet vom 21. September bis 2. Oktober virtuell statt. Auf der diesjährigen Veranstaltung bietet Expert allen Beteiligten eine interaktive Informations- und Kommunikationsplattform mit vielfältigen Mehrwerten und gibt zudem einen Überblick über die aktuelle Marktentwicklung und die Branche.

Dr. Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der Expert SE, erklärt dazu: "In diesen herausfordernden Zeiten müssen wir bedauerlicherweise auf unsere Expert-Hauptversammlung im gewohnten Format verzichten. Die Gesundheit unserer Mitarbeiter, Gesellschafter und Aussteller steht für uns an oberster Stelle. Als Alternative richten wir eine virtuelle Veranstaltung aus, um getreu dem Motto "Mit Zuversicht die Zukunft gestalten" eine gemeinsame Saisonvorbereitung sicherzustellen." Dass Expert-Gesellschafter und ihre Mitarbeiter sowie Dienstleistungs- und Industriepartner weiterhin den Bedarf haben, sich auszutauschen und auf die bevorstehende Saison vorzubereiten, belegten die Zahlen: "Wir registrieren deutlich mehr Anmeldungen als zur Veranstaltung im Vorjahr - gleichermaßen durch unsere Gesellschafter als auch Aussteller. Das ist ein großartiges Signal und unterstützt die Intensivierung unserer partnerschaftlichen Zusammenarbeit in der gesamten Expert-Gruppe", sagt Frank Harder, Vorstand für Vertrieb, Marketing und E-Commerce.

Viele digitale Formate

Konkret ermöglicht Expert allen Gesellschaftern und Ausstellern auf der 12-tägigen Veranstaltung die Teilnahme an einem strukturierten Programm mit attraktiven Inhalten. Während der Pre-Opening-Woche ab 21. bis 27. September stehen den Expert-Gesellschaftern alle virtuellen Messestände täglich 24 Stunden zur Verfügung. Zusätzlich lassen sich Termine für persönliche Gespräche vereinbaren und Anmeldungen für zahlreiche Workshops durchführen. Die Expert-Tagung und die aktienrechtliche Hauptversammlung werden am 26. September per Livestream aus der Expert-Zentrale übertragen. "Dank der gesetzlichen Änderung im Aktienrecht ist es Expert erlaubt, die aktienrechtliche Hauptversammlung vollständig virtuell zu veranstalten", erklärt Gerd-Christian Hesse, Vorstand für Finanzen, Personal und Versicherungen.

Im Rahmen der Aktiv-Messe vom 28. September bis 2. Oktober ist für individuelle Live-Kommunikation und Kontaktpflege gesorgt: Alle virtuellen Messestände sind personell besetzt und Teilnehmer können zwischen 9 bis 17 Uhr ihre terminierten Gespräche wahrnehmen sowie an den professionellen Workshops der Aussteller und der Expert-Zentrale partizipieren. Ein eingerichteter Networking-Bereich rundet das interaktive Angebot ab.