Mit den "Expert Hausgeräte-Wochen" blickt Expert auf eine erfolgreiche Kampagne zurück. Das neue Kampagnen-Format wurde im September 2022 für vier Wochen erstmals ins Leben gerufen und bildete einen weiteren Baustein der umfangreichen Jubiläumsmaßnahmen zum 60. Geburtstag der Expert-Kooperation. Die Kernbotschaften der Kampagne fokussierten sich auf die Stärken der Expert-Kooperation: Kompetente Beratung, umfangreiche Liefer- und Service-Dienstleistungen sowie eine breite Auswahl an energieeffizienten Hausgeräten.

Diese Botschaften wurden den gesamten Monat September durch auffällige Darstellung am Point of Sale, Printwerbungen im Kampagnen-Layout sowie TV-Werbespots zur Primetime vor der Tagesschau an die Kunden getragen, wodurch eine hohe Aufmerksamkeit auf den Bereich Hausgeräte bei Expert erzielt wurde.

Frank Harder, Vorstand für Vertrieb, Marketing und E-Commerce, wertet die neue Kampagne als vollen Erfolg: "Mit den Expert Hausgeräte-Wochen haben wir das in den Fokus gerückt, was uns unter anderem als beste Kooperation am Markt auszeichnet: Wir verkaufen unseren Kunden die beste Auswahl an energieeffizienten Hausgeräten und das verbunden mit tollen Services und Dienstleistungen sowie einer umfassenden Beratung. Mit dem Kampagnen-Format haben wir neue Wege beschritten und freuen uns, dass dieser Ansatz von unseren Kunden hervorragend angenommen wurde."

Expert legt zu während der Markt nachgibt

"Die Expert Hausgeräte-Wochen waren für uns ein komplett neuer Kampagneneinsatz, den wir in der Form bei Expert so noch nicht gespielt haben. Statt auf reine Produkt- und Preis-Werbung zu setzen, haben wir einen ganzen Monat die Hausgeräte-Kompetenz der Expert-Fachhändler kommuniziert und das mit tollen Angeboten flankiert. Ein sehr großes Marketing-Invest, das sich gelohnt hat", freut sich Jan Hillebrand, Abteilungsleiter Weiße Ware bei Expert, über den Erfolg der Kampagne.

Nachvollziehen lässt sich der Kampagnenerfolg auch anhand der aktuellen Umsatzzahlen sowie der Marktentwicklung. Während der Umsatz am Gesamtmarkt bei dem wichtigen Sortiment der Haushaltsgroßgeräte im September 2022 um 4,4 Prozent sank, konnte Expert eine positive Entwicklung mit einem Plus von sieben Prozent und somit eine deutlich bessere Entwicklung als der Markt verbuchen.

In der aktuellen Situation sind eine qualifizierte Fachberatung, umfassende Service- und Dienstleistungen sowie energieeffiziente Produkte mehr denn je bei den Kunden gefragt. Mit seinen deutschlandweit rund 400 Standorten ist Expert nah an seinen Kunden und orientiert sich mit seinem Angebot eng an den aktuellen Bedürfnissen. Zukünftig und vor allem im kommenden Jahr plant Expert vermehrt auf Kampagnen-Formate zu setzen und die Kernkompetenzen der Fachhandels-Kooperation noch stärker in den Fokus zu rücken.



