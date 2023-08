Die Berufsfelder der neuen Auszubildenden sind vielfältig: Zwei Berufseinsteiger werden ab sofort zum Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement für den Großhandel ausgebildet, zwei weitere schlagen eine Laufbahn als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung ein. Darüber hinaus startet eine neue Auszubildende bei Expert ihre Ausbildung zur Kauffrau im E-Commerce. Eine der beiden Dualen Studierenden nimmt ihr Studium in Business Administration (B.A.) mit dem Schwerpunkt Dienstleistung Handel auf, der zweite Dual Studierende wird das Fach Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) studieren. Das Duale Studium in Wirtschaftsinformatik bietet Expert erstmals in Kooperation mit IT-Unternehmen BE-terna an, sodass der Studierende von praktischen Erfahrungen aus beiden Unternehmen profitieren wird.

Zusammen mit den sieben jungen Berufseinsteigern, die in diesem Jahr ihre Karrieren bei Expert starten, erlernen aktuell insgesamt 18 Auszubildende und sieben Dual Studierende Berufe bei Expert. Dazu kommen zwei weitere Auszubildende in der Expert Versicherungs-Service GmbH sowie weitere rund 300 in den Fachmärkten, die von der Expert Wachstums- und Beteiligungs SE in Eigenregie betrieben werden.

Hohe Übernahmequote

"Ich heiße die neuen Auszubildenden und Studierenden herzlich bei Expert willkommen und freue mich, dass sie sich für einen Karrierestart in unserer Zentrale entschieden haben", sagt Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der Expert SE. "Mit unserem durchdachten Ausbildungsprogramm sind wir als Ausbildungsbetrieb in der Region Hannover fest verankert und machen unsere Auszubildenden fit für ihren Karriereweg. Gleichzeitig spüren wir trotz des hervorragenden Ausbildungsprogramms auch im Bereich der Ausbildung bereits den Nachwuchs- und Fachkräftemangel. Daher ist es unsere Priorität, uns noch stärker als attraktiver Arbeitgeber in der Region zu positionieren und durch die Ausbildung von motivierten Berufseinsteigern aktiv neue Fachkräfte in verschiedenen Berufsfeldern an Bord zu holen."

Das Ausbildungsprogramm der Expert-Zentrale umfasst insgesamt sechs Ausbildungsberufe: Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement, Kaufmann/Kauffrau im Groß- und Außenhandel, Kaufmann/Kauffrau für Versicherung und Finanzen, Fachkraft für Lagerlogistik, Fachinformatiker/Fachinformatikerin und Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce. Hinzu kommen zwei Duale Studiengänge zum Bachelor of Arts in Business Administration und Bachelor of Science für Wirtschaftsinformatik. Im Rahmen der dreijährigen Ausbildung durchlaufen die Nachwuchskräfte alle für sie ausbildungsrelevanten Bereiche des Unternehmens und arbeiten dort durchschnittlich vier bis 16 Wochen. So lernen sie die einzelnen Arbeitsweisen und -prozesse der jeweiligen Fachbereiche kennen und können die Verzahnung der Abteilungen innerhalb des Unternehmens nachvollziehen. Um die Zufriedenheit der Auszubildenden und Dual Studierenden sicherzustellen, ermöglicht Expert zukunftsorientierte Weiterbildungen, eigenverantwortliches Arbeiten und einen jährlichen Ausbildungsworkshop.

Dass das Expert-Ausbildungsprogramm sowohl auf Arbeitsgeber- als auch auf Auszubildendenseite ein Erfolg ist, belegt die hohe Übernahmequote: Die Übernahmequote von Auszubildenden nach ihrem Abschluss liegt in der Expert-Zentrale jedes Jahr auf einem hohen Niveau. Auch in diesem Jahr konnte Expert sieben erfolgreiche Übernahmen in ein Beschäftigungsverhältnis verzeichnen.

Freie Ausbildungsplätze für 2024

Schnell sein lohnt sich: Für das Ausbildungsjahr 2024, das am 1. August 2024 startet, bietet die Expert-Zentrale noch freie Ausbildungsplätze. Das Team der Expert-Zentrale freut sich über Bewerbungen. Interessierte Bewerber können sich im Expert-Karriereportal unter https://www.Expert.de/Footer/Unternehmen/Karriereportal über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten bei Expert informieren und direkt online bewerben. Für einen Blick hinter die Kulissen lohnt sich ein Besuch des Expert Azubi-Instagram-Accounts Expert_azubis.