Die Expert Versicherungs-Service GmbH (eVSG) hat ihre Unternehmensbeteiligungen neu geordnet und zukunftsfähig ausgerichtet. Die eVSG agiert als kooperationseigener Versicherungsmakler der Expert SE. Mit der Neuordnung werden alle Aktivitäten außerhalb der Expert-Fachkooperation künftig unter dem Dach der VGV Versicherungsmakler für gewerbliche Verbundgruppen GmbH zusammengeführt.

"Die Bündelung der unternehmerischen Aktivitäten, die Verschlankung von Arbeitsabläufen sowie die Ausweitung der Services bilden die Grundlage für künftiges Wachstum", erläutert Heiko Rüskamp, Geschäftsführer der Expert Versicherungs-Service GmbH und der VGV. Neben den langjährig bestehenden Kooperationen mit der e-masters GmbH & Co. KG und der IAS Individual Akustiker Service GmbH werden nun also auch die Fachhandelspartner der Intersport Deutschland eG und der SABU Schuh & Marketing GmbH in allen Versicherungsfragen von der VGV betreut. "Gerne nehmen wir auch weitere Fachkooperationen auf, die zur Ausrichtung der VGV passen, und bieten diesen unsere Beratung aus einer Hand an", ergänzt Rüskamp.

Spezial-Versicherungsmakler für den Handel

Die VGV wurde 2012 als einhundertprozentige Tochter der eVSG gegründet. Sie ist ein Spezial-Versicherungsmakler für den Handel und die Elektrobranche mit Fokus auf Verbundgruppen und Kooperationen. Passend zu dieser Ausrichtung wurde für die VGV der Markenclaim "Sicherheit in Kooperation" gewählt. Zum November 2018 wird die Intersport Versicherungsdienst GmbH, die bereits im Jahr 2002 gemeinsam mit der Sportartikel-Kooperation Intersport gegründet wurde, vollständig in der VGV aufgehen. Die Marke "Intersport Versicherungsdienst" bleibt jedoch erhalten.

Die eVSG ist eine Tochtergesellschaft der Expert SE. Seit 1979 betreut und berät sie als unabhängiger Makler die Expert-Gesellschafter und -Mitglieder sowie weitere Verbundgruppen mit insgesamt etwa 4.500 Mitgliedern in allen Versicherungsfragen.