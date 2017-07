Die SmartHome Initiative Deutschland e.V. wurde 2008 als Gewerke-übergreifender, interdisziplinärer Bundesverband gegründet, der neben Distributoren, Herstellern und Entwicklern auch Gewerke des Bauhandwerks als Mitglieder hat. Die Walter Steinrück GmbH & Co. KG, Großhändler für Baubeschläge, wurde nun als Experte für intelligent vernetzte Gebäude in Düsseldorf durch den Verband zertifiziert.

Bei Renovierung oder Modernisierung setzt der Markt zunehmend auf digitale Systeme. Als Grund werden geringerer Montageaufwand und einfachere Bedienung dank App oder WLAN-Verbindung genannt. Doch meist enden diese Systeme an der Tür oder dem Fenster, da die mechanische und mechatronische Anbindung dort weit mehr als die Verarbeitung elektronischer Meldungen erfordert. Die Anbindung dieser Komponenten hat sich der Baubeschlag-Fachhandel zur Aufgabe gemacht.

Rund 80 Fachhandelsunternehmen aus dem Bereich Baubeschlag in Europa sind über die EBH AG - Euro Baubeschlag Handel AG, mit der Initiative verbunden und können sich zertifizieren lassen. Mit Schulung und Zertifikat steht der Walter Steinrück GmbH & Co. KG ein individuell anpassbares Konzept für automatisierte Wohngebäude zur Verfügung. Dies ist in der Lage, neben gängigen Standardelementen wie Sicherheitstechnik, Heizung oder Licht, auch Türen und Tore mit den entsprechenden Beschlagskomponenten mit einzubeziehen und so für mehr Komfort sowie Sicherheit zu sorgen.



Jürgen Biffar, Vorsitzender des Wirtschaftsverbands Germering e.V., kennt sich bei der Digitalisierung aus: Er ist gleichzeitig Präsident des Dokumentenspezialisten Docuware.

Kein Wunder, dass auch Docuware die Messe mit einem Stand unterstützt.

Beim Smart-Home-Systemhaus Smart Dahoam kann sich Geschäftsführer Michael Nerke nicht über mangelnden Zulauf beklagen.

Was ein Elektronikmarkt zum Smarten Heim beitragen kann, zeigt Verkaufsleiter Thomas Reisnecker vom Expert Technomarkt Germering.

Die begleitende Vorträge finden beim Publikum regen Zuspruch.

Der Spezialist für Gebäudeautomatisierung B-Control bietet auch Lösungen für die Heimautomatisierung an.

Wie man mit Alexa sein Haus steuern kann, demonstriert Digitalstrom.

Möglich wird dies durch unter anderem durch diese unscheinbaren Schalter mit dem Formfaktor einfacher Lüsterklemmen.

Andreas Geisler, Chef des Automatisierungsspezialisten Esara, setzt auf einfache, ausfallsichere Systeme.

Wie moderne Heizungssteuerung funktioniert, können die Besucher bei Innotemp erfahren.

Sicherheits- und Überwachungstechnik ...

... gehören zu den am häufigsten nachgefragten Themen der Smart Home Messe in Germering.

Auch die Digitalisierung des Gartens gehört zum Smart Home.

Eher ein Randthema: Elektronische Spielereien für den Modellbau.

Zurück von digital zu analog: CEWE macht aus digitalen Fotos schöne, analoge Bücher.

Baubeschlag-Fachgroßhandel berät ganzheitlich und produktneutral

Steinrück hat dabei das gesamte Smarthome-Geschäftsfeld im Fokus und konzentriert sich auf produktneutrale Lösungen. Mithilfe der grafischen Darstellung eines Wohngebäudes werden bei Steinrück zunächst die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten smarter Technologien dargestellt und die individuellen Bedürfnisse der Nutzer erfragt.

Zudem sollen moderne Smarthome-Lösungen auch so angelegt sein, dass sie mit wenigen Änderungen an andere Lebenssituationen angepasst werden können. Dies berücksichtigt die neue Beratungsleistung bei Steinrück ebenfalls, die so eine ganzheitliche, langfristige Planung ermöglicht.

Ist der Bedarf für das Gebäude festgestellt, vermittelt Steinrück auf Wunsch auch die Umsetzung vor Ort durch ein Netzwerk entsprechender Handwerker. Damit erspare sich der Smarthome-Nutzer die zum Teil äußerst komplizierten, technischen Details der Produkte und erhält ein maßgeschneidertes, smartes Konzept für sein Zuhause, welches ihm Komfort, Sicherheit und Energieersparnis für Jahre garantiert. (KEW)

Lesetipp: Was ist eigentlich Z-Wave?