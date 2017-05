Angefangen hat alles mit einem dänischen Start-Up: Zen-Sys entwickelte 2001 die Technologie, die schließlich Z-Wave auch den Namen gab. Wie WLAN ist Z-Wave zunächst einmal eine Funktechnologie.

"Im Unterschied zum WLAN wurde Z-Wave jedoch ganz gezielt für die Verwendung in der Gebäudeautomation entwickelt. Das heißt, dass erst einmal auf den 868 MHz-Frequenzbändern gefunkt wird, was unter den bereits viel-genutzten Frequenzen im Bereich zwischen 2,4 und 5 GHz liegt", erläutert Mike Lange, Geschäftsführer bei Z-Wave Europe.

Im Gegensatz zu WLAN hat Z-Wave deutlich geringeren Energiebedarf, der es erlaubt, auch batteriebetriebene Geräte wie Sensoren zu betreiben. Die Batterielaufzeit bei diesen Geräten beträgt je nach Einstellung und Anwendung durchschnittlich ein bis zwei Jahre. Je nach Device sind sogar wesentlich längere Laufzeiten möglich.

Um ein Gerät in ein Z-Wave Funknetz einbinden zu können, muss es mit einem Z-Wave Chip und einer Antenne ausgerüstet werden. Diese wird zumeist direkt einer internen Platine verbaut. Zusätzlich wird eine entsprechende Firmware auf den Chip aufgespielt.

Rückwärtskompatibler Standard

Die Kommunikation zwischen den Z-Wave-Geräten läuft verschlüsselt und bidirektional ab. Laut Lange ist die Technologie damit "die derzeit sicherste Funktechnologie im Smart Home". Sie sei besonders zuverlässig, weil jeder gesendete Befehl vom empfangenden Gerät auch bestätigt werden muss. "Die Z-Wave Technologie wurde bislang noch nicht gehackt und mit dem erst kürzlich veröffentlichten S2 Security Framework geht man nochmals einen weiteren Schritt in erhöhte Sicherheit, da die Verschlüsselungsalgorithmen unter Verwendung elliptischer Kurven nochmals verbessert wurden", erklärt der Z-Wave-Geschäftsführer.

Z-Wave ist darüber hinaus auf der technologischen Ebene ein internationaler Standard, der herstellerunabhängig ist und somit in Produkten verschiedenster Hersteller und Marken genutzt wird. Dass diese Geräte auch miteinander kommunizieren und interoperabel agieren, wird von der Z-Wave Allianz überwacht. Die Allianz prüft jedes neue Gerät und zertifiziert dieses nach strengen Richtlinien. So soll gewährleistet werden, dass auch zehn Jahre alte Produkte in einem Hausnetzwerk gemeinsam mit ganz neuen Geräten vernetzt werden können. Eine Grundvoraussetzung ist dabei die Rückwärtskomptabilität. In jeder neuen Protokollversion werden immer die bisherigen Funktionalitäten unterstützt.

Z-Wave agiert also auch als ein Industriekonsortium, welches für die Regelung und Einhaltung des Z-Wave Standards verantwortlich ist. Zudem übernimmt die Allianz aber auch Aufgaben zur Vermarktung der Technologie und des Standards.

AEG Puzzle Skylight

Wie vielschichtig das Smart Home inzwischen ist, zeigt unter anderem AEG mit der smarten Technologie "Hob2Hood" für die Dunstabzugshaube Puzzle Skylight. Über einen Infrarotsensor "kommunizieren" Kochfeld und Abzugshaube künftig miteinander, wodurch manuelle Bedienung der Vergangenheit angehören soll. AEG SenseCook

Der Backofen SenseCook - ebenfalls aus dem Hause AEG - kommt mit einem integrierten Kerntemperatur-Sensor. Der soll sicherstellen, dass jegliche Speisen punktgenau zubereitet werden - ohne zwischendurch den Ofen öffnen zu müssen, versteht sich. Ein TFT-Farbidsplay hält den Nutzer über alle wichtigen Prozesse auf dem Laufenden. AVM FritzDect 300

AVM zeigt auf der IFA nicht nur neue Fritzboxen und Zubehör, sondern hat auch Smart-Home-Produkte dabei. Beispielsweise den smarten Heizkörperregler FritzDect 300. Eingerichtet wird das Ding über die Fritzbox - per App auch von unterwegs. Devolo Home Control

"Das erste Smart Home zum Selbermachen" verspricht Devolo mit seiner Smart-Home-Lösung Home Control. Dazu schnürt Devolo einige Komplettpakete, Kunden dürfen aber auch aus einem umfänglichen Portfolio verschiedenster Devices (Rauchmelder, Thermostate, Funkschalter, etc.) wählen und sich ihr individuelles Paket zusammenstellen. D-Link DCH-Z410

D-Link zeigt auf der IFA mit dem DCH-Z410 ein smartes Heizungsthermostat, dass sich nahtlos in D-Links Smart-Home-Systemhub einfügt. Dyson Pure Hot+Cool Link

Dyson stellt auf der IFA mit dem Pure Hot+Cool Link ein Multifunktions-Device vor, das Luftreiniger, Heizlüfter und Ventilator sein will. Wer sich das Ding in die Wohnung stellt, kann auch von unterwegs per App überprüfen, ob in Sachen Luftqualität alles im Reinen ist. Dyson 360 Eye

Natürlich hat Dyson auch eine Staubsauger-Innovation im IFA-Gepäck: 360 Eye heißt der erste Saugroboter der Briten. Der lässt sich per Smartphone-App steuern und verfügt über Infrarotsensoren und eine 360-Grad-Kamera. So soll der Dyson 360 Eye zuverlässig jeden noch so versteckten Winkel finden und bereinigen. Krups Latte Smart EA 860E

Krups präsentiert auf der IFA seinen ersten smarten Kaffeevollautomaten, der sich mittels Bluetooth oder auch per Smartphone-App steuern lässt. Über besagte App dürfen Nutzer außerdem ihre eigenen Kaffeespezialitäten kreieren und speichern. Die Applikationen hält darüber hinaus auch zahlreiche Daten zur Nutzung bereit, schickt Warnhinweise, wenn mal wieder eine Entkalkung oder Reinigung ansteht und hilft auch bei Serviceanfragen weiter. LG SmartThinq-Hub

LG hat auf der IFA sein komplettes Smart-Home-Portfolio dabei, das nun auch mit Amazon Echo kompatibel ist. Zu den Produkt-Highlights zählt beispielsweise der intelligente Windows-10-Kühlschrank Smart Instaview. Netatmo Smart Radiator Valve

Netatmos Smart-Thermostat für die Heizung besitzt ein E-Ink-Display und ist mit Apples HomeKit kompatibel. Philips Hue Bewegungsmelder

Philips erweitert sein intelligentes Beleuchtungssystem Hue um einen Bewegungsmelder. Der soll dank zwölf verschiedener Sensoren für eine nutzerfreundliche Automatisierung von bis zu 50 Lichtquellen sorgen. Roberts Radio R100

Roberts Radio zeigt auf der IFA diverse smarte Radios. Die sind nicht nur für den Empfang digitaler Sender geeignet, sondern können - wie das R100 - auch auf Smartphones und Tablets, sowie auf Streaming-Dienste wie Spotify zugreifen. Samsung Family Hub RB7500

Auch Samsung hat Produkte für das Smart Home nach Berlin mitgebracht. Zum Beispiel den Family Hub RB7500. Dabei handelt es sich um einen Kühlschrank, der mit Wifi, Full-HD-LCD-Touchscreen und Mirroring-Funktionen ausgestattet ist. Sie können mit diesem Kühlschrank also digitale Einkaufslisten führen, online shoppen, das TV-Bild spiegeln oder Musik hören. Per Smartphone-App lässt sich der Inhalt des Family Hub über drei hochauflösende Kameras im Innenraum überprüfen. Tado Smart Radiator Thermostat

Auch Tado hat zur IFA ein smartes Thermostat mitgebracht. Das nutzt weiße LED-Lämpchen, um die Temperatur besonders elegant zur Geltung zu bringen.

1.700 Produkte von 450 Herstellern

Die im sächsischen Hohenstein-Ernstthal ansässige Z-Wave Europe GmbH vertritt die Z-Wave-Allianz in Deutschland und Europa. Das Unternehmen agiert aber auch als Entwickler von Hard- und Software und ist zudem der größte europäische Value-Added-Distributor von Produkten auf Z-Wave Basis. "Z-Wave ist weltweit das größte Öko-System im Bereich Smart Home", gibt sich Mike Lange selbstbewusst.

Derzeit sind rund 1.700 Produkte von 450 verschiedenen Herstellern zertifiziert. "Der Fachhandel hat damit die Möglichkeit, echte Lösungen anzubieten. Anhand des Bedarfs eines Kunden können die passenden Produkte ausgewählt werden und herstellerübergreifend zu einer Lösung für den Anwender kombiniert werden", meint der Smart-Home-Spezialist. In keinem anderen Smart-Home-System gebe es solch eine herstellerübergreifende und interoperable Vielfalt an Produkten.

Resellern bietet Z-Wave Trainings, Webinare, Technischen Support, Partnerprogramme und gemeinsames Business Development. Dazu gehören auch gemeinsame Messe-Auftritte. So ist Z-Wave mit einem großen Auftritt auf der IFA präsent. Weitere Messen sind die CeBIT und die Light & Building, bis hin zu regionalen Elektro- und Baumessen. Hierzulande vertreibt Z-Wave auch über die Distributoren Komsa, Herweck und Michael Telecom.