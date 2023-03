Paukenschlag bei Expert: Frank Harder, Vorstand für Vertrieb, Marketing, Service und E-Commerce der Expert SE, hat aus persönlichen Gründen um die vorzeitige Auflösung seines Vertrages gebeten. Der Aufsichtsrat der Verbundgruppe hat dem Wunsch entsprochen und der sofortigen, einvernehmlichen Trennung mit Bedauern zugestimmt. Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der Expert SE, übernimmt bis auf Weiteres die von Frank Harder verantworteten Ressorts.

"Wir danken Herrn Harder sehr für sein außergewöhnliches Engagement in den vergangenen Jahren. Für seine berufliche und persönliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute", so Friedrich Wilhelm Ruf, Aufsichtsratsvorsitzender der Expert SE. "Über eine zukünftige Nachbesetzung und die damit verbundene Neuaufteilung der Ressorts werden wir zu gegebener Zeit informieren."

Schwer zu füllende Lücke

Harder war 2017 als Vorstand der Tochtergesellschaft Expert Wachstums- und Beteiligungs SE zu der Verbundgruppe gekommen. Zuvor war er als Geschäftsführer dreier Tochtergesellschaften der Bünting-Gruppe tätig. Seine berufliche Laufbahn startete Harder in der Elektrofachhandelsbranche. Unter anderem war er in leitender Funktion bei Phora Wessendorf, Brinkmann, Photo Dose und bei Media Markt beschäftigt.

Als 2018 nach nur acht Monaten der Expert-Vorstandschef Jochen Ludwig das Unternehmen wieder verließ, wechselte Harder unter dem Vorstandsvorsitzenden Stefan Müller in den Vorstand der Verbundgruppe. In seiner neuen Verantwortung für die Bereiche Vertrieb, Marketing, Service und E-Commerce erwies sich Harder als eine glänzende Besetzung. Er trieb den Ausbau des Expert-eigenen Handelsgeschäfts kompetent voran, sorgte dafür dass Expert in der Pandemiezeit zu den E-Commerce-Gewinnern gehörte und bewies auch im Eigenmarkengeschäft und in den Verhandlungen mit der Industrie eine klarte Kante. Umso überraschender kommt sein plötzlicher Weggang für die Verbundgruppe und umso schwere dürfte auch die Lücke zu füllen sein, die Harder bei Expert hinerlässt.