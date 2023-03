Frauen sind in der IT stark unterrepräsentiert. Nicht einmal jeder fünfte Job in der IT - laut Eurostat 17,5 Prozent - wird von Frauen besetzt. "Das liegt häufig an einer völlig falschen Vorstellung von den Jobs, die die IT-Branche bietet", erklärt Recruiting-Expertin Katharina Pratesi von der Firma Brandmonks. Sie rät Unternehmen deshalb, bei der Fachkräftesuche verstärkt Frauen für die IT anzusprechen und über die vielfältigen Job- und Entwicklungsmöglichkeiten aufzuklären.

Wenn vom IT-Fachkräftemangel die Rede ist, weckt das bei vielen zunächst die Assoziation, dass Unternehmen vor allem Programmierer:innen oder Systemadministor:innen suchen. "Das ist ein völlig falsches Bild, das die Mehrheit von der Branche hat", weiß Pratesi, denn es gebe zahlreiche offene IT-Stellen mit organisatorischen oder didaktischen Aufgaben. Viele Unternehmen, so die Insiderin, suchen dringend IT-Projektmanager:innen oder Consultants. Und genau diese Jobs erfordern Fähigkeiten wie Kommunikationsstärke und lösungsorientiertes Handeln, beides Skills über die Frauen meistens von Natur aus verfügen.

Immer mehr Unternehmen setzen daher auf die Potentiale von Frauen und rekrutieren gezielt IT-Quereinsteigerinnen. "Frauen, die in der Personalabteilung, im Einkauf, Vertrieb, Marketing oder im Rechnungswesen aber auch im Projektmanagement tätig sind, sind ideale Kandidatinnen für einen erfolgreichen Quereinstieg", weiß auch Michaela Stichler, Partnerin Business Manager bei SAP, die selbst als Quereinsteigerin in die IT-Branche gewechselt ist.

IT-Quereinstieg: Wie Sie Kandidatinnen überzeugen

Um Frauen von einem Branchenwechsel zu überzeugen, rät die Spezialistin für Recruiting Entscheider:innen zu einer emotionaleren Ansprache als bei der Suche nach männlichen Quereinsteigern. Der Grund: Frauen seien Sicherheit und Zukunftsperspektiven wichtig. All das biete ein Job in der IT-Branche. Darauf sollten Unternehmen in ihrer Ansprache unbedingt setzen. Außerdem rät sie, beim Recruiting auf folgende fünf Punkte zu achten: