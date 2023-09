Unter dem Motto "Zukunft? Pack ma's!" lädt Fujitsu seine Channelpartner aus Deutschland, Österreich und der Schweiz am 8. und 9. November in das Science Congress Center Garching bei München ein. Starten wird die Veranstaltung mit einer strategischen Keynote von Christian Leutner, Vice President und Head of European Platform Business und Santosh Wadwa, Head of Product Channel Sales, Central Europe. Die beiden werden darin die in Ansätzen schon dargelegte Datacenter-Strategie im Detail erläutern und ausführen, was das für Kunden und Partner bedeutet.

Zwei weitere Highlights sind Wadwas Keynote zum Thema "Wie sieht Personal-Führung in Zeiten des Wandels aus?", sowie der Vortrag des Zukunftsforschers Sven Gábor Jánsky. Außerdem bietet Fujitsu den Besuchern mehr als 30 Breakout Sessions an. Sie geben Einblicke in das neue Eternus-Portfolio und den Updates zu den wichtigsten Datacenter-Lösungen.

Darüber hinaus informieren zahlreiche Experten zum aktuellen Marktgeschehen, Branchentrends und Zukunftsprognosen. Auch Vertreter von Intel und VMware stehen für die Channelpartner als Ansprechpartner Verfügung. Eine Ausstellung und geführte Rundgänge runden den Fujitsu-Partnertag ab.

Im Vordergrund steht aber der gemeinsame Austausch von Fujitsu mit seinen Partnern. Das ist nicht nur ein Lippenbekenntnis. Bei einem Roundtable mit dem Fujitsu-Management werden Partner die Möglichkeit haben, eigene Fragen zu stellen - auch nach Details zu dem von ihnen sehr bedauerten, im August angekündigten Ausstieg aus dem Client-Business.

Versöhnlich stimmen sollen nicht nur die Antworten, sondern auch die folgende, gesellige Abendveranstaltung in München - bei der es dann Gelegenheit gibt, nostalgisch über alte Zeiten zu sprechen und auf da anzustoßen, was die Zukunft bringen soll.

"Gerade dieses Jahr möchten wir nahe bei unseren Partnern sein, um ihnen die Strategie der Fujitsu als der Datacenter-Experte für den Channel - heute und in Zukunft - aufzuzeigen", sagt Santosh Wadawa. Ich freue mich über viele Gespräche mit Partnern, inspirierende Diskussionen und einen lustigen bayerischen Abend am Nockherberg. Denn wer hart arbeitet, sollte auch zünftig feiern." Die Anmeldung zu der Veranstaltung ist ab sofort hier möglich. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

