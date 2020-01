IBM hat Gregor Pillen zum General Manager für die Region Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH) ernannt. Außerdem soll der Manager neuer Vorsitzender der Geschäftsführung der IBM Deutschland GmbH werden. Die Ernennung ist allerdings noch abhängig von seiner Wahl durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft, der für den 13. Januar 2020 einberufen wurde. Die Zustimmung dürfte jedoch nur Formsache sein.

Pillen soll Unternehmen in den deutschsprachigen Märkten dabei unterstützen, ihre Digitalisierung durch den Einsatz von IBMs Cloud- und KI-Lösungen zu beschleunigen. Ein weiterer Fokus liegt einer Mitteilung zufolge auf der "nachhaltigen Ausrichtung der Kompetenzentwicklung der IBM-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter an den Erfordernissen der Geschäftsbereiche".

Ein Interview mit Ex-IBM-Deutschland-Chef Matthias Hartmann lesen Sie hier

Pillen verfügt IBM zufolge über eine breite Erfahrung in nationaler und internationaler Führung und Unternehmenstransformation. In den vergangenen zwei Jahren war er General Manager des europäischen Beratungsgeschäfts von IBM. Von 2015 bis 2017 leitete er das Beratungsgeschäft für IBM Services in China, Hongkong und Taiwan. Zuvor war er unter anderem als Geschäftsführer der IBM Deutschland GmbH für den Beratungsbereich verantwortlich. Zu IBM kam Gregor Pillen im Jahr 2002 im Rahmen der Übernahme von PricewaterhouseCoopers Consulting, wo er zuvor zwölf Jahre in verschiedenen Management-Positionen tätig war.

Pillen folgt auf Matthias Hartmann, der ab Mitte Januar als Chief Executive Officer zur Techem-Gruppe wechselt. Der Energiedienstleister will sich mit dem neuen Chef als digitaler Servicepartner der Immobilienbranche positionieren. Hartmann hatte Anfang 2018 Martina Koederitz abgelöst und zwei Jahre lang Deutschland sowie die DACH-Region für IBM verantwortet.