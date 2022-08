Der Münchner Security-Software-Hersteller Ftapi hat bereits im Mai die Steller des Finanzchefs neue besetzt. Damit ergänzt Günter Lichtner das Management-Team von Ftapi. Notwendig wurde diese Maßnahmen, weil der ISV (Independent Software Vendor) mittlerweile über 100 Mitarbeiter beschäftigt. Als VP Finance verantwortet Lichtner die Bereiche Finanzen, Controlling und Rechnungswesen bei dem Software-Anbieter, der sich auf sichere Datentransfers spezialisiert hat.

Bei über 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Finance und Controlling greift der Finanzexperte auf ein tiefes Fachwissen und fundierte Branchenkenntnisse zurück. Durch seine bisherigen Tätigkeiten im Start-up-Umfeld (Reich Online Services, Scout 24, mytheresa.com, Hasbro) ist er die ideale Besetzung als neuer Finanzchef, glaubt die Ftapi-Geschäftsführung.

"Wir freuen uns sehr darüber, dass wir Günter Lichtner in dieser wichtigen Phase für uns als neuen VP Finance gewinnen konnten", sagt Ftapi-CEO Daniel Niesler. "Mit seinen ausgezeichneten analytischen und strategischen Fähigkeiten sind wir bestens gerüstet, um unseren Expansionskurs zu beschleunigen und wichtige Strukturen für unsere ambitionierten Wachstumsziele zu verbessern."

» ChannelPartner Kongress 2022 Auf dem ChannelPartner Kongress am 7. und 8. September 2022 in Düsseldorf werden Systemhäuser, Service Provider und Technologieanbieter ihre Erfahrungen teilen und gemeinsam Lösungswege skizzieren. Der Ausblick auf die künftige Marktentwicklung über 2022 hinaus mag ambitioniert sein – dennoch wollen wir ihn wagen und dafür Ideen und Impulse geben.

Mehr Infos hier!

"Ftapi ist in den letzten Jahren schnell und erfolgreich gewachsen", sagt der neue Finanzchef Günter Lichtner. "Nun gilt es, die Wachstumspotenziale geschickt zu nutzen, um in Zukunft nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa Marktführer für sichere Daten-Workflows und Automatisierung zu werden."

Mehr Personalmeldungen aus dem Channel finden Sie hier

Mehr zu Ftapi:

Neuer Chief Product Officer

Sysob vertreibt sichere Lösungen des Münchner ISVs