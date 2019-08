Ab sofort können die Systemhäuser und Fachhandelspartner der Nordanex Systemverbund GmbH & Co. KG auf das gesamte Portfolio der Herweck AG zugreifen. Neben den TK- und ITK-Produkten des Großhändlers mit seinen über 30 Jahren Erfahrung in der Distribution sind auch Dienstleistungen im Programm inbegriffen.

Unter dem Namen "Herweck Plus" finden sich Premium-Leistungen wie Sponsoring- und Marketing-Tools, IMEI-Picking, Finanzierungsangebote und viele weitere Services. Weiterhin bietet der Distributor Unterstützung bei der Projektierung von UCC-Systemen sowie der Abwicklung von Projektanfragen an. Dazu kommen Beratung und Ratschläge zur Komponentenauswahl und beim Customizing sowie eine umfangreiche Auswahl an Schulungen.

"Wir wissen, dass es vor allem auf die Plus-Services und Dienstleistungen ankommt, egal, mit wem das Systemhaus zusammenarbeitet", erklärt Martin Pfaff, Leiter Vertrieb ITK & Systemhaus-Lösungsgeschäft. "Alle Partner erhalten bei Herweck einen persönlichen Ansprechpartner, mit dem sie auf Augenhöhe kommunizieren können."

Lesetipp: 100 Aussteller bei Herweck-Hausmesse