Das Channel-Skirennen CP-Race hat endlich ein passendes Gegenstück im Sommer: Bei den ersten ChannelPartner Golf Masters konnten Hersteller, Händler und Distributoren die Schläger schwingen.

Gespielt wurde eine Teamwertung im Texas-Scramble-Modus. Dabei messen sich Viererteams. Alle Spieler schlagen ab und entscheiden dann, welcher Ball für sie am besten liegt. Von dieser Stelle spielen dann alle vier Spieler weiter. Auf dem Grün wird der beste Ball markiert, und alle vier Spieler putten von derselben Stelle. So wird verfahren, bis der Ball eingelocht ist.

Austragungsort des Channel-Golfturniers war der Golfpark Gut Häusern nördlich von München. Clubmanager Marcus Hamberger und Platzmarshall Sepp sorgten für optimale Platz- und Spielbedingungen. Dass Golfer robuste Sportsleute sind, konnten die Spieler beim ChannelPartner Golf Masters unter Beweis stellen: Trotz großer Hitze boten die Channel-Golfer Top-Leistungen bis zum letzten Loch auf Bahn 18.

Ein spezielles Highlight wartet auf Bahn 2 auf die Spieler: Mithilfe der "TrackMan"-Technologie wurden die Abschläge auf Video aufgezeichnet und genau analysiert. Der Report wurde dann allen Teilnehmern zum Download bereitgestellt.



Der offizielle Spielball der 1. ChannelPartner Golf Masters.

Dem CP-Team ist die Freude über das neue Event deutlich anzusehen.

Der ideale Austragungsort für das ersten CP-Golfturnier: Der Golfpark Gut Häusern.

Sabrina Gottwald (ChannelPartner) bereitet mit Platz-Marshall Sepp alles für die Channel-Golfer vor.

Beim ersten Abschlag macht Theo Reinerth (Brother) seinem Handicap gleich alle Ehre.

Die beiden Nichtgolfer Ronald Wiltscheck und Armin Weiler (beide ChannelPartner) warten derweil auf den Winter um sich dann als Starter beim Channel-Skirennen CP Race zu beteiligen.

Das Team Nuance mit Helmut Kopf, Susanne Klaffl, Stephanie Erling und Hans Dahmen macht sich bereit für die erste Bahn.

Konzentration beim Abschlag: Rene Schulz (Logitech).

An der TrackMan-Station werden die Schläge auf Video aufgezeichnet ...

... und genau analysiert.

Andreas Bortoli (CSB), Jörg Fessel (Source IT Distribution), Joachim Trickl (JT Consulting) und Olaf Kleidon (Arithnea) haben sich zu einem Flight zusammengefunden.

Das NTT Security Team auf dem Weg zur nächsten Bahn.

Sepp Huber (Club Gut Häusern, rechts) erklärt Ronald Wiltscheck (ChannelPartner) die Feinheiten des Golfsports).

Team Logitech mit Sepp Huber (Club Gut Häusern), Rene Schulz (Logitech) Achim Winter (Vorstand Stiftung Schneekristalle) und Sascha Wischnewski (DWA) : Die unendliche Leichtigkeit des Golfs.

Den Longest Drive schlägt Andreas Bortoli (CSB) mit 225 Metern.

Olaf Kleidon (Arithnea) hat hier Pech, dass der Ball vom Lochrand wieder auf das Grün rollt.

Das Team Datacore mit Helmut Siegert (Tech Data), Robert Thurnhofer (Datacore), Michaela Gerg (Stiftung Schneekristalle) und Philipp von der Brüggen (Leadtributor).

Robert Thurnhofer (Datacore) mit elegantem Schwung.

Veronika Schöller (NTT Security) überlässt nichts dem Zufall.

Auch die Distribution ist mit starken Golfern vertreten: Helmut Siegert (Tech Data).

Michaela Gerg (Stiftung Schneekristalle) macht nicht nur auf Ski eine gute Figur.

Mario Rosic (NTT Security) mit Augenmaß beim Putten.

Kai Grunwitz (NTT Security).

Michael Huber (B&I Kopiersysteme) gibt Patrick Pauly (Pauly Büromaschinen) letzte Tipps.

Simone Huber (B&I Kopiersysteme) mit einem geglückten Schlag ...

... da können die restlichen Teammitglieder nur hinterher schauen.

Patrick Pauly (Pauly Büromaschinen).

Die Golf-Neulinge lassen sich beim Schnupperkurs von Pro Andy Gall die Grundlagen erklären.

Die Golf-Greenhörner Sebastian Wörle (IDG) und Sabrina Gottwald (ChannelPartner) sind mit Spaß und Erfolg dabei.

Das NTT-Security-Team mit Kai Grunwitz, Holger Obermann, Mario Rosic und Veronika Schöller.

Kai Grunwitz (NTT Security).

Veronika Schöller (NTT Security) holt zu einem gekonnten Abschlag aus.

Das Team Datacore freut sich, dass es auf dem Weg auch einmal ein schattiges Plätzchen gibt.

Nachdem der Ball aus seinem Bunker-Gefängnis befreit worden ist, werden brav die Spuren beseitigt.

Auch nach zehn Bahnen noch taufrisch: Das Team Brother.

Robert Thurnhofer (Datacore).

Michaela Gerg (Stiftung Schneekristalle) und Philipp von der Brüggen (Leadtributor) stoßen auf ihre Team-Leistung an.

CP Golf Masters Kooperationspartner Callaway ...

... bietet für die Teilnehmer ein persönliches Schläger-Fitting an.

Gemütlicher Ausklang auf der Terrasse des Golfparks Gut Häusern.

Frank Strixner (Granke) mit Patrick Pauly (Pauly Büromaschinen).

Simone und Michael Huber (B&I Kopiersysteme) können mit ihrer Turnierleistung zufrieden sein.

Die beiden Schnuppergolfer Stefan Rupp und Sascha Bick (Brother).

Kai Grunwitz und Holger Obermann (beide NTT Security) haben sich nach der Hitzeschlacht ein schattiges Plätzchen auf der Terrasse redlich verdient.

Stephanie Erling und Hans Dahmen (beide Nuance).

Nach dem Turnier wird noch jede Menge Golfer-Latein gesponnen: Sascha Wischnewski (DWA) und Rene Schulz (Logitech).

Der Flüssigkeitshaushalt muss wieder ausgeglichen werden: Theo Reinberth (Brother) und Jörg Fessel (Source IT Distribution).

Michaela Gerg und Achim Winter sammeln Spenden für die Stiftung Schneekristalle,

Philipp von der Brüggen (Leadtributor) und Sabrina Gottwald (ChannelPartner).

Auf die Sieger der ersten ChannelPartner Golf Masters warten attraktive Preise.

Noch das eine oder andere Mineralwässerchen bevor es mit der Siegerehrung losgeht.

Susanne Klaffl und Helmut Kopf (beide Nuance) sind schon ganz gespannt, wer die Sieger sind.

Frank Strixner (Grenke) ist jedenfalls optimistisch.

Joachim Trickl (JT Consulting) und Stephan von Dreusche (Datacore).

Sabrina Gottwald (ChannelPartner) und CP-Chefredakteur Ronald Wiltscheck danken den Teilnehmern, Sponsoren und Kooperationspartnern.

Stephan von Dreusche (Datacore) gewinnt die Schnupperkurswertung und kann von Sabrina Gottwald (ChannelPartner) seinen ersten Golfschläger für eine vielversprechende Golferlaufbahn entgegen nehmen.

Andreas Bortoli (CSB) wird von Sabrina Gottwald und Clubmanager Gut Häusern, Marcus Hamberger, für den Longest Drive ausgezeichnet.

Den 3. Platz in der Netto-Wertung holt das Team Nuance.

NTT Security sichert sich den zweiten Platz der Netto-Wertung.

Das Fachhandelsteam von Brother kann sich als erster Sieger der ChannelPartner Golf Masters eintragen.

Das Datacore-Team ist bei der Brutto-Wertung unangefochten an der Spitze.

Auch für den guten Zweck wurde gegolft: Am Ende kann Sabrina Gottwald (CP) Michaela Gerg und Achim Winter für die Stiftung Schneekristalle einen Scheck über 2.000 Euro übergeben.

Nach vielen Highlights auf dem Platz gibt es auch noch kulinarische Höhepunkte.

Julia Nolte von der B.I.G. Schläger Manufactur aus München verlost zum Abschluss noch Gutscheine unter den Teilnehmern. Michaela Gerg spielt die Glücksfee.

Als einer der glücklichen Gewinner kann Helmut Kopf (Nuance) den Preis aus den Händen von Julia Nolte (B.I.G) entgegen nehmen.

Auch Hans Dahmen (Nuance) freut sich mit Sabrina Gottwald (CP) und Julia Nolte (B.I.G.) über den Gewinn.

Zum Schluss gibt es noch Blumen von Sabrina Gottwald (CP) für Michaela Gerg (Stiftung Schneekristalle).

Das CP-Team sagt allen Teilnehmern, Sponsoren und Kooperationspartnern dank! Ohne sie wäre das 1. ChannelPartner Golf Masters nicht möglich gewesen!

Team Brother siegt vor NTT Security und Nuance

Am Ende hatte das Team Brother die Nase vorn. Den zweiten Platz erspielten sich die Golfer von NTT Security. Nuance belegte den dritten Platz. Diese Ergebnisse basieren auf der Netto-Wertung. Dabei wurden die jeweiligen Handicaps der Spieler berücksichtigt. Die Brutto-Wertung ging an Datacore.

Zudem wurden zwei Spezialwertungen gespielt: Zum einen wurde der "Longest Drive" auf einer zuvor festgelegten Bahn ausgezeichnet, zum anderen der "Nearest to the Pin". Skistar Michaela Gerg, die für ihre Stiftung Schneekristalle an den Start ging, konnte bei den Damen beide Wertungen für sich entscheiden. Bei den Herren schlug Andreas Bortoli (CSB) den Longest Drive. Die Nearest to the Pin-Wertung ging an Michael Huber (B&I Kopiersysteme).

Das ChannelPartner Golf Masters bot aber nicht nur jede Menge Spaß und Möglichkeiten, sich zu vernetzen: Auch der gute Zweck kam nicht zu kurz. Am Ende konnte ChannelPartner Michaela Gerg und Achim Winter einen Scheck über 2.000 Euro für die Stiftung Schneekristalle überreichen. Damit können insbesondere benachteiligten Kindern Sportangebote gemacht werden. Die Stiftung stellte zudem noch einen Gutschein für einen Golfurlaub zur Verfügung, der meistbietend versteigert wurde.

Dank an Sponsoren und Kooperationspartner

Ein besonderer Dank geht auch an die Sponsoren Brother, Datacore, Logitech, NTT Security und Nuance sowie die Kooperationspartner B.I.G. Schlägermanufaktur, Callaway, Golfpark Gut Häusern und Rilano Hotel, ohne die dieses Golfturnier nicht möglich gewesen wäre.

Am Ende waren sich alle einig: Das ChannelPartner Golf Masters braucht eine Fortsetzung im kommenden Jahr. Wer das nächste Channel-Golf-Event auf keinen Fall verpassen will, kann sich bei Sabrina Gottwald (sgottwald@channelpartner.de) schon einmal in eine Benachrichtigungsliste eintragen lassen.