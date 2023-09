Hornetsecurity hat auch 2023 Partner und Distributoren zum Distribution Summit und dem anschließenden Partnerdialog eingeladen. Die Gelegenheit nutzte der IT-Sicherheitsanbieter auch, um bereits vorgenommene und demnächst geplante Neuerungen bei seinen Produkten vorzustellen. Im Mittelpunkt stand dabei 365 Total Protection Compliance & Awareness.

"In jüngster Zeit konnten wir einen bedenklichen Anstieg an KI-basierten Cyberangriffen feststellen", erklärt Daniel Hofmann, CEO von Hornetsecurity. "Unser neues Produkt in der 365 Total Protection Suite, Plan 4, bietet Unternehmen die notwendigen Tools, um ganzheitliches Risikomanagement sowie einen umfassenden Schutz in den Bereichen Sicherheit, Archivierung und Backup - und jetzt auch Compliance und Security Awareness - sicherstellen zu können."

Aber nicht nur die Angreifer setzen auf KI - auch die Verteidiger können davon profitieren. Bei Hornetsecurity etwa sorgt das KI-Tool AI Recipient Validation nun dafür, dass fehlgeleitete E-Mails vermieden werden. Weitere Neuerungen gab es beim Security Awareness Service, sowie mit dem Permission Manager beim Berechtigungsmanagement für SharePoint, OneDrive und Teams. Hornetsecurity baut damit seine "365 Total Protection"-Lösung zum umfassenden Tool für Governance, Risk und Compliance für Microsoft-365-Kunden aus.

Awards für Partner und Distributoren

Im Rahmen der Veranstaltungen hat Hornetsecurity dieses Jahr auch die besten Distributoren und Partner ausgezeichnet.. Unter den Ebertlang erhielt den Award Rising Star 2023, Infinigate Deutschland die Auszeichnung für das beste Marketing & Sales Event des Jahres 2023 und ADN wurde als "Distributor of the Year 2023" ausgezeichnet.

Bei den Partner wurden Portformance und Digitalent mit dem Award für das "Project of the Year 2023" ausgezeichnet. PCO und die ConnecT Systemhaus AG erhielten Auszeichnungen als "Best Performing Partner 2023". Die beiden "Rising Star 2023"-Awards gingen an die Worksimple GmbH und die Pegasus GmbH.

"Wir möchten unseren Partnern für die jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit danken", erklärt Hofmann. "Diese fruchtbare Partnerschaft ist für uns als Anbieter nicht selbstverständlich. Deshalb möchten wir unseren Partnern und Distributoren auf diesem Weg besonderen Dank entgegenbringen."