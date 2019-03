Enrique Lores, weltweiter President Imaging & Printing bei HP, hat beim World Partner Forum "Reinvent" in Houston für eine Überraschung gesorgt: In seiner Keynote zeigte der HP-Druckerchef neben einigen anderen Produktneuheiten auch Laserdrucker, deren Kartuschen mit einem Nachfüll-Kit wieder aufgefüllt werden können.

Die Ankündigung erstaunt auch deswegen, weil HP immer für geschlossene Systeme plädiert hat, auch um das Austreten von Tonerpartikeln zu vermeiden. Der Nachfüllpack wird an einer Öffnung am Drucker aufgesetzt. Mit einem Kolben - ähnlich einer Spritze - wird dann das Tonerpulver in den Printer gedrückt.

Im Ausstellungsbereich, in dem eigentlich alle Produktneuheiten gezeigt werden, war das System allerdings nicht zu sehen. Nur ausgewählte Besucher konnten es sich "hinter dem Vorhang" anschauen. Auch deutschen Fachhandelpartnern blieb der Zugang verwehrt. Bei der Keynote von Lores waren die zwei Druckermodelle samt Nachfüllpack auf der Bühne aufgestellt.

Refill nur für Schwellenländer

Die Systeme sollen jedoch zunächst nur in Schwellenländern auf den Markt kommen. "Wir sehen in den Emerging Markets den größten Bedarf", erläutert David Joseph Ryan, Head EMEA Supplies bei HP, im Gespräch mit ChannelPartner. Er hält es allerdings für nicht ausgeschlossen, dass die Geräte zu einem späteren Zeitpunkt auch in entwickelten Märkten vertrieben werden.

Laut Lores soll der Refill-Toner nicht mehr kosten, als Tonerpulver von Drittanbietern, das durch ein zuvor gebohrtes Loch in die leergedruckten Kartuschen gefüllt wird. So will man dem in Schwellenländern häufig praktizierten Nachfüllmarkt entgegenwirken. Allerdings werden die Geräte laut HP 100 bis 150 Dollar teurer sein als vergleichbare Laserdrucker mit herkömmlichen Tonerkartuschen.

