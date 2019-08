Die E-Mail von HP-Chef Dion Weisler, die an alle HP-Mitarbeiter adressiert war, dürfte viele von ihnen überrascht haben. In ihr kündigt der CEO zwei Nachrichten an: zum einen die Ergebnisse des dritten Quartals 2019, die mit einem Umsatz von 14,6 Milliarden US-Dollar währungsbereinigt zwei Prozent über dem Vorjahr lagen.

Der Knaller folgt dann aber im zweiten Teil der Mail: Dion Weisler spricht von "einer unglaublich schwierigen Entscheidung". Er habe sich dazu entschlossen, als President und CEO gegen Ende des Jahres zurückzutreten. Der gebürtige Australier begründet den Schritt mit "gesundheilichen Günden in der Familie". Er wolle nach Australien zurückkehren. "Es gibt nichts Wichtigeres als die Familie", bekräftigt Weisler.

Das Board of Directors hat schon einen Nachfolger parat: Ab Anfang November soll Enrique Lores, bisher President Imaging & Printing bei HP, Dion Weisler als CEO beerben.

Lesen Sie auch: HP-Chef Weisler beschwört Garagen-Mentalität