Die Highend-Generation der All-In-One-Lösungen von Hewlett Packard erinnert eher an eine Studiolösung für Videokommunikation und Streaming. Dafür haben die Kalifornier neben der neuesten Chip- und Speichertechnologie auch einen Anschluss für eine optionale zweite Streaming-Kamera für optimale Dokumentation und Schulung integriert. Durch die Unterstützung von zwei Videostreams mit Kameraumschaltung, kann sich der Benutzer selbst und seine Publikation sehen.

Webcam abnehmbar und magnetisch

Beim HP 34" All-in-One Desktop-PC kann der Anwender die abnehmbare, magnetische 16-MP-Kamera in verschiedene Positionen entlang des Bildschirmrahmens bringen. Hochauflösend und in Verbindung mit der HP Keystone Correction schneidet die Kamera das Bild automatisch zu einem gestochen scharfen Bild in Echtzeit. Die Kamera lässt sich auch auf den Schreibtisch richten, um live Dokumente oder Produkte bei Videogesprächen zu teilen. Mit der "Be Right Back"-Funktion wird statt der Videoübertragung ein Standbild übertragen, etwa falls eine Pause in der Videokonferenz nötig wird.

Leistungsstark wie nie zuvor

Der 34-Zoll AiO-PC kommt als Kraftpaket in verschiedenen Ausführungen. Neben seinem beindruckenden 5K-WUHD-IPS-Display mit 5120 x 2160 Pixeln und einem Seitenverhältnis von 21:9 hat HP die Intel-CPUs der 12. Generation von i5 bis i9 im Angebot sowie Nvidia GeForce RTX-Grafik mit bis zu 6 GB GDDR6X-Speicher. Der Arbeitsspeicher wird mit neuen DDR5-RAM-Modulen auf bis zu 128 GB bestückt, zwei NVMe-Steckplätze für SSDs bieten bis zu 4 Terabyte schnellen Speicherplatz.

Jede Menge Anschlüsse inklusive Thunderbolt 4, diverse USB-C samt Lademöglichkeit, HDMI-Ausgang, RJ45-Buchse, WiFi 6 und Bluetooth lassen kaum Wünsche offen. Als besonderes Gimmick hat HP im höhenverstellbaren Standfuß ein QI-Ladefläche für das Smartphone installiert. Für den Klang ist Bang & Olufsen zuständig, dessen Signale durch einen Smart Amp verstärkt, beste Klangeigenschaften trotz kleiner 2-Watt-Lautsprecher bieten sollen.

Preise und Verfügbarkeit

Bei aller Freude über die Ausstattung der Highend-Komplettlösung bremst jedoch der Preis die Euphorie. Der HP 34" AiO Desktop-PC ist voraussichtlich ab Oktober 2022 zur unverbindlichen Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer von 4.499 Euro aufwärts erhältlich. Weitere Details, derzeit nur in englischer Sprache, bietet HP auf der US-Seite unter diesem Link.

