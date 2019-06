HPE hat im Rahmen seiner Hausmesse Discover 2019 in Las Vegas auch die Gewinner seiner Partner Awards 2019 bekannt gegeben. Als "Global Distributor of the Year" zeichnete der Hersteller Tech Data aus, als "Global Solution Provider of the Year" Bechtle. "Global System Integrator Partner of the Year" wurde Accenture. Den Award als "Global Technology Partner of the Year" erhielt die Firma Veeam.

In dem von HPE mit Russland in einer Verwaltungseinheit zusammengefassten deutschsprachigen Raum wurden insgesamt sechs Partner ausgezeichnet. Bechtle konnte hier die Auszeichnung als "DACH & Russia Solution Provider of the Year 2019" entgegennehmen.

Cancom erhielt in der Region den Preis als "System Integrator of the Year 2019". Als "DACH & Russia SMB Partner of the Year 2019" wurde Kapsch BusinessCom geehrt. Für das Schweizer Unternehmen GIA Informatik konnte dessen CEO Peter Merz die Auszeichnung als "Service Provider of the Year 2019" in der Region DACH und Russland entgegennehmen.

"HPE anerkennt mit diesem Award unsere Anstrengungen, unseren Kunden eine sichere, zuverlässige und sehr performante Private Cloud zur Verfügung zu stellen", erklärt GIA-Chef Merz dazu. "In unseren Datacentern, die sich in der Schweiz befinden, haben wir mit aktuellen HPE-Technologien eine moderne Plattform aufgebaut."

Ebenfalls in die Schweiz ging der Award für den besten "Hybrid Cloud as a Service Solution Provider" des Jahres 2019 in der Region. Mit ihm wurde das Unternehmen Lake Solutions aus Wallisellen im Kanton Zürich ausgezeichnet, das seit Mitte Mai Teil des Ricoh-Konzerns ist. Den Award als Rising Star of the Year erhielt der HPE-Partner Inline Technologies.