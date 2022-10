Windows 11: Icon-Abstand im Windows-Explorer reduzieren

Der einfachste Weg führt über das Menü „Anzeigen“. Dort klicken Sie bitte auf „Kompakte Ansicht“. Als zweite Möglich-keit können Sie auf das Menü mit den drei Punkten klicken, die „Optionen“ aufrufen und in das Register „Ansicht“ wechseln. Setzen Sie einen Haken vor „Abstand zwischen Elementen verringern (kompakte Ansicht)“ und bestätigen Sie mit „OK“. Die dritte Möglichkeit ist eine Änderung in der Registry: Klicken Sie sich durch zum Eintrag „HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced“ und ändern Sie auf der rechten Seite den Wert für „UseCompactMode“ von 0 in 1.

(PC-Welt)