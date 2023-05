Nach einer Vorankündigung im Februar hat Microsoft Phone Link für iOS unter Windows 11 veröffentlicht. Für iPhone-Nutzer, die auch einen Windows-PC als Hauptcomputer verwenden, ermöglicht Phone Link auf Windows 11 den Zugriff auf iMessage auf dem iPhone und die Ausführung grundlegender Chat-Funktionen.

Details zur Funktionsweise stellt Microsoft in seinem Windows Insider Blog vor. Die Phone-Link-App, die sich bisher nur mit Android-Smartphones über Bluetooth verbinden konnte, wird eine neue Option für das iPhone erhalten. Sobald eine Verbindung hergestellt und die Einrichtung durchgeführt wurde, haben die Nutzer grundlegende Unterstützung für den Zugriff auf Kontakte, Anrufe und die Verwendung der iPhone-Nachrichten für Textkonversationen.

iMessage unter Windows

Die Unterstützung für iMessages geht jedoch nicht weit über die Interaktion unter vier Augen hinaus. Laut dem Microsoft-Blogpost werden Gruppen-Nachrichten nicht unterstützt, und Sie können keine Bilder, Audios oder Videos versenden. In einem Interview mit "The Verge" weist Microsofts Yusuf Mehdi außerdem darauf hin, dass Phone Link nicht zwischen einer normalen Textnachricht und einer über iMessage gesendeten Nachricht unterscheiden kann - es gibt also keine grünen oder blauen Sprechblasen. Außerdem kann Phone Link nur gesendete und empfangene Nachrichten anzeigen, sodass nicht der gesamte Chatverlauf auf einem iPhone angezeigt wird.

Weitere Apple-Funktionen unter Windows

Microsoft hat nicht erwähnt, ob iMessage-Funktionen wie das Bearbeiten oder Abbestellen von Nachrichten oder die Sprechblasen- und Bildschirmeffekte verfügbar sein werden, aber es ist anzunehmen, dass dies nicht der Fall sein wird. Für die große Zahl von iPhone-Nutzern, die auch Windows-PCs als Hauptcomputer verwenden, ist es jedoch eine weitere willkommene neue Funktion, die den Zugriff auf Apple-Geräte und -Dienste ermöglicht. Im vergangenen November hat Microsoft den Zugriff auf iCloud Photos in die Windows 11 Photos App integriert. Microsoft hat auch Vorabversionen der Apple-Music- und Apple-TV-Apps für Windows zur Verfügung gestellt; diese Apps sollten im Laufe des Jahres fertiggestellt werden.

Die neue Version von Phone Link mit iOS-Unterstützung befindet sich derzeit in der Beta-Phase und ist nur für Entwickler im Windows-Insider-Programm verfügbar. Microsoft stellt die App schrittweise für Entwickler zur Verfügung, sodass im Laufe der Zeit immer mehr Entwickler Zugang erhalten können. Microsoft hat nicht angekündigt, wann die App für die Allgemeinheit verfügbar sein wird, aber sie wird wahrscheinlich Teil eines Windows-11-Updates sein.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei unserer Schwesterpublikation "Macworld" und wurde aus dem Englischen übersetzt. (Macwelt)