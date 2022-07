Immer mehr Unterlagen werden per Mail verschickt, eine Unterschrift wird dennoch verlangt. Der längste und umständlichste Weg wäre, das Blatt auszudrucken, eigenhändig unterzeichnen, dann einscannen und abschicken. Mittlerweile kann man sich die Schritte über das analoge Blatt sparen, die Vorschau auf dem Mac und unter iOS lässt die Dokumente digital unterschreiben.

Hat man eine Mail mit dem PDF-Anhang auf dem iPhone erhalten, öffnet man das mitgeschickte Dokument direkt in Mail und klickt auf das kleine Stift-Symbol in der oberen linken Ecke. Dabei blendet sich die Werkzeugpalette mit unterschiedlichen Stiften ein, der Klick auf das kleine Plus-Symbol in der linken unteren Ecke des Bildschirmes öffnet zusätzliche Werkzeuge zur PDF-Verarbeitung, unter anderem auch die Unterschrift. Die digitalen Unterschriften werden über iCloud synchronisiert, was bedeutet, dass vormals am Mac erstellte Unterschriften hier erscheinen und sich sofort setzen lassen.

Wer noch keine digitale Unterschrift erstellt hat, kann sie schnell eingeben, über die Fläche "Neue Unterschrift hinzufügen". Tippt man auf diesen Reiter, erscheint ein leerer Bildschirm, darauf kann man mit dem Finger eigene Unterschrift nachmachen. Dieses Prozedere gestaltet sich mit dem Finger auf dem kleinen Bildschirm etwas mühselig, doch nach ein paar Anläufen haben wir sogar die Unterschrift des Sonnenkönigs Louis XIV. hinbekommen.

Ab dann bleiben nur noch ein paar Schritte zu dem unterschriebenen Dokument: Ist die Eingabe bestätigt, erscheint auf dem PDF-Blatt die digitale Unterschrift in einem blauen Rahmen. Mit einem Finger kann man das Bild im Dokument verschieben, mit zwei Fingern lässt sich die Darstellung vergrößern oder verkleinern, man kann sie ebenfalls mit zwei Fingern drehen. Ist die Unterschrift an der richtigen Stelle in der richtigen Größe platziert, kann man mit dem bearbeiteten Dokument eine neue Mail erstellen oder an alle Empfänger der ursprünglichen Mail das unterschriebene Dokument verschicken. (Macwelt)