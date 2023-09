Cloud-Anbieter Ionos und Open-Source-Spezialist VNC arbeiten ab sofort eng zusammen. Ziele der Kooperation sind einerseits der Aufbau einer "sicheren, digital souveränen, in Deutschland gehosteten Cloud-Lösung für Kommunikation und Kollaboration, die für die unterschiedlichen Anforderungen von Mittelstand und Großunternehmen skalierbar ist". Dazu wird der Software-Stack VNClagoon auf die Cloud-Plattform von Ionos gebracht.

Andererseits wollen beide gemeinsam das Thema "Confidential Computing" voranbringen. "Confidential Computing ist der Oberbegriff für den Einsatz von vertrauenswürdigen Ausführungsumgebungen, so genannten Trusted Execution Environments (TEE), die besonders kritische Informationen wie personenbezogene Daten und interne oder externe Schlüssel vor unbefugten Zugriffen schützen", erklärt Andrea Wörrlein, Geschäftsführerin von VNC in Berlin und Verwaltungsrätin der VNC AG in Zug.

Zusammenarbeit für "Confidential Computing"

"Mithilfe von Confidential Computing werden die Daten bei der Speicherung, Übertragung und Verarbeitung durch Verschlüsselung vertraulich behandelt. Es stellt sicher, dass der Zugriff auf die Daten nur dem jeweiligen Mandanten möglich ist und minimiert somit das Risiko versehentlicher Datenlecks. Alle Mechanismen dieser Technologie sind quelloffen und können unabhängig validiert und auditiert werden."

Im Gegensatz zu anderen, software-basierten Verfahren, arbeitet Confidential Computing Hardware-gestützt. "Mit Ionos und VNC haben sich zwei technologische Vorreiter im Umfeld sicheren Cloud Computings gefunden", erklärt Wolf Schumacher, Head of Global Alliances bei Ionos. "Zusammen schließen wir eine Lücke für deutsche Unternehmen, die ihren Bedarf an sicheren, in Deutschland gehosteten Cloud-Services bei voller Kontrolle und digitaler Souveränität bislang nur unzureichend decken konnten." Erste Lösungen für den praktischen Einsatz wollen die Partner noch in diesem Jahr anbieten können.

Sichere und moderne Cloud-Services

Die beiden Projekte bilden den Auftakt einer langfristig angelegten Kooperation mit dem Ziel, der deutschen Wirtschaft sichere und moderne Cloud-Services für die digitale Transformation zur Verfügung zu stellen. Dabei wollen die beiden Anbieter auch Partner aus dem Channel einbinden.

"Für Channel-Partner ist vor allem die Kombination von Ionos und VNC als durchgängige Entwicklungs- und Vertriebsplattform spannend", erklärt Wörrlein auf Anfrage von ChannelPartner. "Darauf können sie ihre eigenen Lösungen entwickeln - und dann auch bereitstellen. Das vereinfacht das Lifecycle-Management enorm." Ein Schwerpunkt der Channel-Aktivitäten seien daher Applikationsentwickler und ISV, die den Software-Stack entweder als Basis für spezifische eigene Lösungen, etwa für vertikale Anwendungen, nutzen oder bestimmte Module in ihre eigenen Lösungen integrieren. "Dabei hilft ihnen und uns unser klares Committment zu Open Source", betont Wörrlein.

Für Partner sei VNC auch deshalb attraktiv, weil es keinen Direktvertrieb hat. "Ausnahme sind einige wenige Großkunden wie der Deutsche Fußballbund (DFB), die üblicherweise Wert auf eine direkte Betreuung durch den Hersteller legen", räumt Wörrlein ein. "Auch unser Software-Stack VNClagoon wird nicht direkt von uns als SaaS-Lösung angeboten und bereitgestellt, sondern nur über Partner wie Ionos. Im Channel arbeiten wir beispielsweise auf der Lösungs- und Vertriebsebene intensiv mit der Bechtle AG als größtem deutschen Systemhaus zusammen."

VNC arbeitet immer direkt mit seinen Partnern, also ohne den Zwischenschritt über die Distribution. "Damit sind wir bestens aufgestellt und freuen uns stets über neue starke Partner, die mit uns langfristig interessante Projekte umsetzen und sich sukzessive weiterentwickeln wollen", sagt Wörrlein.

Mehr zum Thema

Kooperation mit VNC: Bechtle setzt verstärkt auf Open Source

WatchGuard und Ionos kooperieren

Ionos Cloud kooperiert mit Bearing Point