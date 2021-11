Die Technik rund um das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) hat inzwischen ihren Schrecken verloren, dafür macht die Organisation Probleme. So scheitern viele Unternehmen an organisatorischen Hürden und schaffen es nicht, IoT-Projekte nach der Proof-of-Concept-Phase auszurollen oder zu skalieren.

Lesen Sie im neuen TecChannel Compact, welcher Nutzen sich durch IoT-Projekte konkret ergibt und wie Sie vermeiden, dass Ihre IoT-Pläne scheitern oder Ziele nicht erreicht werden.

TecChannel Compact - das steckt drin

Die aktuelle TecChannel-Compact-Ausgabe versorgt Sie dazu mit zahlreichen Informationen und Tipps rund um das Thema Internet of Things. So erhalten Sie anhand von Praxisbeispielen interessante Ratschläge, um eigene IoT-Projekte zu realisieren.

Ein eigenes Kapitel beleuchtet das Thema Connectivity und IoT. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage: Welche Vorteile hat der Einsatz von 5G und wo ist Wi-Fi 6 möglicherweise die bessere Option? Ferner erfahren Sie, welche Gefahren rund um IoT lauern und mit welchen Mitteln Sie Ihre Projekte absichern können.

Diese Themen finden Sie (unter anderem) in der Compact-Ausgabe 11/2020:

Trends

IoT optimal skalieren

Was IoT-Projekte erfolgreich macht

IoT: Die Chancen nach der Pandemie

Digitalisierung stärkt Fertigungsunternehmen

Wissen

Dieses Potenzial bietet ein Digital Twin

Das bedeutet Lights Out Manufacturing

So ergänzen sich IoT, Edge Computing & Künstliche Intelligenz

Praxis

Conrad Connect: Schnell zur IoT-Lösung

John Deere nutzt IoT für Smart Farming

VTG: Wie Kunden den Güterverkehr auf der Schiene kontrollieren

eBook-Download und Buch

eBook-Download und Buch sowie eBook sind direkt im TecChannel-Shop erhältlich. Die gedruckte Ausgabe können Sie für 18,90 Euro plus 2,50 Euro Versandkosten bestellen. Das eBook zum direkten Download kostet nur 14,99 Euro. Die Leser von TecChannel-Premium können das TecChannel-Compact kostenlos downloaden. Bitte loggen Sie sich dazu vorher in den Premium-Bereich ein.

Mehr zu den weiteren Vorteilen des TecChannel-Premium-Abos erfahren Sie im Shop. Mit einer Online-Anmeldung erhalten Sie nach kurzer Prüfung sofort Zugriff auf TecChannel-Premium mit allen Vorteilen.