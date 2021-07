"Wir planen mit der Durchführung der it-sa 2021 vom 12. bis 14. Oktober im Messezentrum Nürnberg und freuen uns darauf, der Branche das 'Home of IT Security' wieder als Veranstaltung vor Ort zu präsentieren", teilt dieMesse Nürnberg auf Anfrage von ChannelPartner mit. Derzeit liege die Zahl der angemeldeten Aussteller und die gebuchte Fläche in etwa auf dem Niveau der it-sa 2017. "Zahlreiche positive Rückmeldungen aus der Branche, die Anmeldung führender Unternehmen aus den einzelnen Ausstellungssegmenten und Neuanmeldungen zeigen den Optimismus auf eine it-sa 2021 in Nürnberg", erklärt Thomas Philipp Haas, Leiter Marketing it-sa bei der NürnbergMesse gegenüber ChannelPartner.

Die Messe stützt sich bei ihren Planungen auf das Rahmenkonzept für Messen und Ausstellungen des Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Dieses sieht die Wiederaufnahme des allgemeinen Messebetriebs ab dem 1. September vor. Grundlage ist eine schlüssiges Hygiene- und Zutrittskonzept. Wie das aussehen kann, wurde am Wochenende auf der von 10. bis 12. Juni stattfindenden "Trendset" in München erprobt.

Hygieneschutzkonzept der it-sa 2021 steht weitgehend

Nach der Evaluation dieser Pilotmesse wird die Messe Nürnberg das Hygieneschutzkonzept für die it-sa gegebenenfalls zügig anpassen und Aussteller und Besucher auf ihrer Webseite darüber informieren. Die it-sa ist dabei kein Alleingang. Wie der Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V. (AUMA) Ende Juni mitgeteilt hat, ist bereits in zwölf Bundesländern die Durchführung von Messen wieder möglich beziehungsweise konkret in Aussicht gestellt.

Zur it-sa 2021 ist der Zutritt für nachgewiesenermaßen Getestete, Geimpfte und Genesene möglich. Aussteller, Standpersonal, Messebauer und Dienstleister richten sich nach der SARS-Cov-2-Arbeitsschutzverordnung. Zur Kontaktnachverfolgung werden die Daten der Besucher beim Ticketkauf erfasst, bei Ausstellern, Standpersonal, Messebauern und Dienstleistern über das Ticketcenter. Aussteller müssen dafür sorgen, dass der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern gewährleistet ist. In Innenbereichen gilt eine Maskenpflicht (FFP2-Maske). Je nach epidemiologischer Entwicklung und Impffortschritt können sich in Bezug auf die Maskenpflicht jedoch noch Lockerungen ergeben.

it-sa 2021 in neuen Hallen

Mit der it-sa 2021 soll auch ein neues Konzept zur Hallenbelegung eingeführt werden. Die Messe ist nun in direkter Nachbarschaft des Nürnberg Convention Center Ost in den Hallen 6, 7 und 7A geplant. Laut Hallenplänen sind von den Distributoren unter anderem Arrow, Aqaio, Infinigate, Nuvias und Westcon vertreten.

Bei den Herstellern haben unter anderem Check Point, Cisco Systems, Genua, Kaspersky, Hornetsecurity, Macmon, Palo Alto Networks, Password Safe by Mateso, Secunet, Splunk und Watchguard größere Standflächen gebucht. Microsoft prüft die Teilnahme offenbar noch. Mit G Data und Lancom bleiben allerdings auch langjährige große Aussteller diesmal der Veranstaltung fern. Der VAD Exlusive Networks ist zumindest bislang noch nicht in den Hallenplänen zu finden.