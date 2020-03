Die Fachhandelsvergleichsplattform ITscope ist an fast alle bedeutende Distributoren in Deutschland (aktuell: 370) angebunden und bietet daher Resellern die Möglichkeit, Produktbestände dort abzufragen und Preise zu vergleichen.

In der aktuellen Situation sind derartige Informationen von immenser Bedeutung, denn kaum jemand kann derzeit überblicken, inwieweit die Corona-Pandemie die weltweite Logistik für IT-Produkte einschränkt. Um dem ITK-Channel in dieser schwierigen Lage etwas zu helfen, stellt ITScope die Business-Lizenz der eigene Fachhandelsvergleichsplattform allen neu registrierten Resellern im Rahmen einer dreimonatigen Testphase kostenlos zur Verfügung.

Denn der Coronavirus zeigt derzeit weltweite Auswirkungen. Waren im Februar "nur" die Produktionsstandorte in China betroffen, bleiben nun auch im Westen Betriebe geschlossen. Davon sind nun auch die Lieferketten in Europa und in den USA betroffen. Gleichzeitig steigt der Bedarf an Notebooks und Homeoffice-Equipment (Docking-Stations, zusätzliche Monitore, Drucker, Mäuse, Tastaturen und Webcams), weil immer mehr Mitarbeiter von zuhause aus arbeiten müssen.

Damit Reseller ihre Kunden über die Verfügbarkeiten dieses Zubehörs zeitnah informieren können, benötigen sie die dazu notwendigen Informationen aus der Distribution. Die Preise und Verfügbarkeiten der gewünschten Waren erhalten sie in der Business-Version der Fachhandelsvergleichsplattform von ITscope - auch schon während der dreimonatigen Testphase bis Ende Juni 2020.

So ausgestattet können Fachhändler und Systemhäuser rasch auf Lieferengpässe reagieren, den Distributor wechseln oder dem Kunden ein alternatives Produkt anbieten. Mit den Angebots- und Bestellfunktionen innerhalb von ITscope kann das gewünschte Produkt in der Distribution sofort geordert und direkt an den Kunden ausgeliefert werden.

"Mit diesem Angebot wollen wir einen Beitrag leisten, um die aktuell schwierige Lieferlage für den ITK-Channel zu entspannen", erklärt Alexander Münkel, Managing Director der ITscope GmbH, seine Verkaufsaktion.

Anstatt des regulären Preises von 59 Euro pro Monat erhalten alle Reseller, die sich bis Ende März 2020 für die ITscope Business-Plattform registrieren, die Lizenz für drei Monate kostenlos. Danach läuft diese am 30. Juni 2020 automatisch aus. Interessenten finden alle Details zur Aktion hier.